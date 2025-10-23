Les produits d'exploitation de la Société Tunisienne d'Entreprises de Télécommunications (SOTETEL), ont connu une baisse de 3,2% au troisième trimestre 2025 par rapport au troisième trimestre 2024, selon les indicateurs d'activité trimestriels établis par la direction de cette entreprise.

Il ressort de ces indicateurs des produits d'exploitation de 47,988 millions de dinars (MD) contre 49,589 MD à fin septembre 2024.

Au niveau des charges d'exploitation, les achats consommés ont baissé de 4,6%, s'élevant à 26,926 MD contre 28,215 MD en 2024. De leur côté, les charges de personnel ont augmenté de 7,6% à 14,644 MD contre 13,609 MD au 30 septembre 2024.

Les autres charges d'exploitation se sont renchéries de 13,2% à 3,383 MD contre 2,989 MD en septembre 2024. Au total, les charges d'exploitation de la SOTETEL ont légèrement augmenté de 0,3% se situant à 44,955 MD contre 44,814 MD au 30 septembre 2024.

A la fin de la période sous revue, l'EBITDA s'est contracté de 36,5% avec une réalisation de 3,032 MD contre 4,775 MD en 2024.