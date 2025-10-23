Afrique: JOJ Dakar 2026 - La contribution de la culture 'indispensable', selon une officielle

Dakar — La contribution de la culture au succès des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 est non seulement attendue mais surtout indispensable, dans une optique de mettre en oeuvre le patrimoine culturel sénégalais, juge la secrétaire générale du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Seynabou Niang.

"La contribution de la culture au succès et au rayonnement international des JOJ est non seulement attendue, mais elle demeure indispensable", a-t-elle dit mercredi au cours d'un panel sur les JOJ 2026.

Cette manifestation qui s'est déroulée dans les locaux de la mairie de Golf Sud, à Dakar, portait sur le thème "Les Jeux olympiques de la jeunesse, podium de l'excellence sportive, vitrine de la créativité".

Selon Seynabou Niang, le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme a retenu de travailler de concert avec le comité d'organisation que le patrimoine culturel sénégalais, la créativité des artistes et artisans du pays soient davantage mis en valeur lors des JOJ 2026, au moment où l'attention du monde sportif sera orientée sur Dakar.

"Les JOJ sont une scène d'exposition mondiale pour nos cultures à condition que nous puissions explorer toutes les potentialités. Nous devons donc nous préparer à présenter au monde entier, la richesse de notre patrimoine culturel et la singularité du génie du peuple sénégalais", a-t-elle dit.

Les tendances actuelles montrent que "les grandes compétitions sportives internationales sont sublimées par la culture qui complète leur rayonnement universel, tout en les ancrant dans l'identité du pays d'accueil".

Les Jeux olympiques de la jeunesse qui se tiennent au Sénégal pour la première fois sur le continent africain, offrent l'opportunité de renforcer la destination Sénégal, en lui ouvrant de nouveaux horizons, selon Seynabou Niang.

Ce panel organisé par le Festival national des arts et cultures (Fesnac), en collaboration avec la commune de Golf Sud (Guédiawaye), marque, dit-elle, "une volonté réelle" d'intégrer l'approche territoriale dans la préparation culturelle et scientifique des JOJ Dakar 2026.

La manifestation, prévue du 31 octobre au 13 novembre à Dakar, Diamniadio et Saly, porte sur le thème "L'Afrique accueille, Dakar célèbre".