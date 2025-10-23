Sénégal: Une vaste opération de désencombrement lancée à Dagana

Richard-Toll — Le préfet du département de Dagana, Ibrahima Ismaïl Ndiaye a officiellement lancé, mercredi, une vaste opération de désencombrement dans la commune de Richard-Toll, visant à libérer la Route nationale n°2 des occupations anarchiques qui entravent la circulation et posent des problèmes sécuritaires.

"Après plusieurs séances de sensibilisation et de médiation avec les acteurs concernés, nous avons procédé à des sommations et avons mené une large campagne d'information en langues nationales. Nous entamons maintenant la phase d'exécution avec le démantèlement des installations illégales", a expliqué le chef de l'exécutif départemental.

Face à la presse, le préfet a salué la collaboration des populations locales, des autorités municipales et des forces de défense et de sécurité, tout en leur rappelant que "cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de préservation de l'ordre public et de la sécurité routière".

L'opération, qui a mobilisé la mairie, des éléments de la Société nationale de gestion des déchets (SONAGED), le service d'urbanisme et la police des frontières consiste, selon M. Ndiaye à "libérer les accotements de la route nationale occupés par des vendeurs, des véhicules et autres acteurs du secteur informel parfois sources d'accidents graves".

Trois communes ont été identifiées comme prioritaires dans le département, à savoir Richard-Toll, Rosso et Ross-Béthio.

Le préfet annonce qu'après Richard-Toll, les mêmes actions seront menées à Rosso avec un calendrier déjà défini incluant des étapes de recensement, de sensibilisation et de relogement.

"Nous voulons une adhésion populaire à cette démarche. Cela passe par une communication claire, une concertation continue et un accompagnement pour le recasement des acteurs impactés", a insisté le préfet, qui n'a pas manqué de rappeler les enjeux de sécurité publique et de salubrité.

Des sites de recasement seront proposés aux personnes affectées, après identification et concertation avec les autorités locales, selon Ibrahima Ismaïl Ndiaye.

Il a précisé que le maintien des résultats de l'opération constitue le véritable défi, soutenant que le travail doit s'inscrire dans la durée.