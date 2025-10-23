Sénégal: Patrimoine immatériel - Les jeunes au coeur de la sauvegarde culturelle à l'ère du numérique

Dakar — Le Centre culturel régional Blaise Senghor a célébré, mercredi, la journée internationale du patrimoine culturel immatériel, autour du thème: "Les mécanismes innovants de sauvegarde du patrimoine immatériel et le rôle des jeunes dans le processus".

L'événement, organisé en partenariat avec des acteurs culturels et institutionnels, a été marqué par une séance d'écoute commentée de l'album de slam-poésie du projet "Aar Suñu Mbatiit" (Protéger notre culture en wolof), une initiative portée par l'association Régale Culturelle.

Ce projet vise, selon ses initiateurs, à valoriser et transmettre les éléments du patrimoine immatériel sénégalais à travers la création artistique, le numérique et la participation active des jeunes.

"C'est un projet archi-numérique qui combine tradition et innovation pour préserver nos mémoires vivantes", a expliqué Djibril Thiam, coordinateur du projet et président de l'association Régale Culturelle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'album en production regroupe 14 artistes issus des 14 régions du pays, chacun interprétant un texte en langue locale, accompagné de rythmes et d'instruments traditionnels. Cette diversité linguistique et musicale illustre, selon M. Thiam, "la richesse et la pluralité du patrimoine immatériel sénégalais".

Le projet Aar Suñu Mbatiit est né du travail de préinventaire du patrimoine culturel immatériel initié par la Direction du patrimoine culturel et encadré par des universitaires et artistes tels que le professeur Ibrahima Awane et le rappeur Matador.

"C'est à partir de ce catalogue que nous avons voulu mobiliser les jeunes autour de la préservation et de la transmission des 59 éléments recensés du patrimoine immatériel national", a indiqué le coordinateur.

Au-delà de la création artistique, le projet s'appuie sur les outils numériques pour renforcer la conservation des savoirs et pratiques culturelles. Il prévoit notamment la réalisation de clips générés par intelligence artificielle, ainsi que la mise en ligne d'une plateforme numérique dédiée à la sauvegarde du patrimoine immatériel sénégalais.

"Les jeunes sont au coeur du dispositif. Ils sont les vecteurs naturels de la transmission culturelle. En les impliquant dans les technologies numériques, nous leur permettons de s'approprier leur héritage et de le faire vivre", a souligné M. Thiam.

Le coordinateur a également évoqué d'autres perspectives du projet, parmi lesquelles la conception de livres-jeux bilingues (français et langues nationales) destinés aux écoles, pour initier les élèves à la culture nationale, ainsi qu'une tournée nationale de restitution prévue à l'issue de la première phase du programme, en 2027.

Soutenu par la Direction du patrimoine culturel, la Direction des arts et plusieurs partenaires internationaux, Aar Suñu Mbatiit a reçu le prix "Créons l'avenir" de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) dans la catégorie Culture et numérique.

"Nous avons bénéficié d'un appui de la Direction des arts (...), mais nous espérons davantage de soutien pour étendre et pérenniser ce projet national", a confié M. Thiam.

A travers cette célébration, les participants ont salué la dynamique créative et technologique portée par les jeunes acteurs culturels, considérés comme des passeurs de mémoire à l'ère du numérique.