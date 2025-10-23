Sénégal: Kédougou - Le préfet de Saraya appelle à 'libérer' les emprises de la Route nationale

Saraya — Le préfet du département de Saraya, Babacar Niang, a appelé les commerçants et autres occupants à "libérer immédiatement" les emprises de la Route nationale 7, dans le cadre du processus de réorganisation pour la préservation de l'espace public national.

"Cette initiative vise à mettre fin aux occupations irrégulières constatées le long de la route nationale (RN7) depuis l'entrée de la ville de Saraya jusqu'à la sortie en allant vers Dalafing", a déclaré le chef de l'exécutif départemental.

Babacar Niang a effectué mercredi une visite des rues de la ville de Saraya dans le cadre des opérations de désengorgement.

Il était en compagnie du maire de la commune de Saraya, des chefs de service, des représentants de l'association des commerçants et des artisans ainsi que des forces de défenses et de sécurité.

"Nous avons jugé nécessaire dans un premier temps d'aller à la rencontre des acteurs concernés, à savoir les commerçants et artisans, pour les sensibiliser sur l'importance de la sécurisation de cette route très fréquentée par de nombreux camions", a-t-il ajouté.

Il a salué l'engagement et la collaboration des commerçants qui ont accepté d'accompagner les autorités dans ce processus.

"Un recensement complet des occupations a été effectué aujourd'hui et les occupants se sont montrés disposés à libérer les lieux dans les meilleurs délais", a assuré Babacar Niang.

Il a annoncé que la mairie de Saraya va organiser une réunion de concertation dans les prochains jours, à laquelle les délégués de quartier et les associations concernées sont conviés, en vue de définir les modalités de déplacement des acteurs économiques.

"Il n'y a eu aucune forme d'opposition sur les sites que nous avons visités. Nous saluons la volonté du maire et l'appui des commerçants pour la recherche d'un espace adapté et sécurisé", a-t-il poursuivi.

Le préfet a lancé un appel à la population du département de Saraya pour qu'elle s'implique davantage dans la préservation de l'espace public.

"Nous invitons les habitants à dénoncer toute nouvelle occupation irrégulière et encourageons aussi les commerçants et artisans qui souhaitent s'installer à se rapprocher des autorités municipales pour bénéficier d'un accompagnement dans l'identification de sites adaptés et sécurisés", a-t-il dit.