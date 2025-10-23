Sénégal: Cancers du sein et du col de l'utérus - Une centaine de femmes dépistées à Fatick

Une centaine de femmes ont été dépistées, mercredi, des cancers du col de l'utérus et du sein au centre hospitalier régional de Fatick, a-t-on appris de la sage-femme, Mame Gning Diagne Faye, point focal du dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein.

"Nous avons relevé à l'inspection visuelle avec acide acétique (IVA) des cas positifs sur des patientes. Cet examen est une méthode de dépistage du cancer du col de l'utérus. Il peut être positif ou négatif. Et aujourd'hui, nous avons ces cas positifs à l'IVA", a indiqué Mme Faye en marge des activités de dépistage gratuit initiées par l'hôpital régional de Fatick dans le cadre campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein dite "octobre rose".

Elle a expliqué que les patientes dépistées avec un résultat positif vont effectuer d'autres examens médicaux approfondis à l'aide d'un microscope, notamment la biopsie et la colposcopie pour mieux voir leur état de santé.

"Les patientes enregistrées durant la campagne, a-t-elle poursuivi, seront directement orientées vers les services concernés".

Mame Gning Diagne Faye a assuré que le plateau médical de la structure sanitaire de niveau II est assez relevé pour assurer le suivi médical des cas positifs en passant par la chimiothérapie et le traitement des lésions précancéreuses.

Elle invite les femmes à faire des dépistages tout au long de l'année et éviter d'attendre " le stade de cancer " pour aller à l'hôpital. " A Fatick, on a rendu gratuit la mammographie cette année. Nous avons aussi incité les hommes à parrainer une femme afin qu'elle supporte les charges médicales de la mammographie fixées à 15.000 francs", a-t-elle indiqué.