Sénégal: Malem Hodar - Mise en service d'un forage à Diacksao Saloum

Malem Hodar — Le Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC) a mis a procédé, mercredi, à la mise en service d'un forage à Diacksao Saloum, un village de la commune de Dianké Souf, dans le département de Malem Hodar (centre), a constaté l'APS.

D'une hauteur de 20 mètres pour une profondeur de 240 mètres, ce forage réalisé par le Consortium sénégalais de travaux et d'ingénierie (CSTI), est doté d'un château d'eau d'une capacité de 150 m³.

Il compte aussi une cabine de pompage, un logement pour le gardien, une clôture grillagée de 140 m², de deux abreuvoirs, huit bornes fontaines, une potence, pour un total de 14,5 kilomètres de réseau.

Le nouveau forage va desservir cinq villages d'environ mille habitants, dont Bodé, Touba Lanène, Fass et Médina Ndiayène.

"Aujourd'hui, nous poussons un ouf de soulagement après plusieurs années de calvaire lié au manque d'eau, notre principale préoccupation", a déclaré le chef du village de Diacksao Saloum, Gorgui Modou Mbaye, la soixantaine.

Il a remercié le PUDC et les autorités territoriales qui, selon lui, n'ont ménagé aucun effort pour la construction de ce forage qui va "définitivement" résoudre leurs difficultés d'accès à l'eau potable dans cette zone de la région de Kaffrine.

"Nous sommes soulagées aujourd'hui après des années de calvaire, parce que nous parcourions plusieurs kilomètres pour trouver de l'eau. Nous remercions vivement le coordonnateur du PUDC", a déclaré Ndiaya Diagne, porte-parole des femmes des villages bénéficiaires du nouveau forage.

Elle a par ailleurs sollicité "un accompagnement accru" dans les domaines de la santé, des infrastructures et de l'économie locale.

Le coordonnateur du PUDC, Gade Kounta, a de son côté rappelé que ce programme vise à réduire la pauvreté et les inégalités en milieu rural, notamment par l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base.

La mise en service du système d'adduction d'eau multi-villages de Diacksao Saloum va "mettre fin au calvaire des populations locales et restaurer leur dignité, car l'eau est indispensable à la vie", a déclaré M. Kounta.

La cérémonie de mise en service de ce forage a réuni plusieurs personnalités locales, parmi lesquelles l'adjoint au sous-préfet de Sagna, Khalifa Babacar Sèye, et le député El Hadji Diop.

Il y avait aussi des représentants de l'Office des forages ruraux (OFOR) et des services techniques déconcentrés de l'Etat.