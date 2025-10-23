Sénégal: Désencombrement - Les maires de Thiès ouest et nord saluent l'impact de la sensibilisation

23 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Les maires de Thiès ouest et Thiès nord se sont félicités de la réussite des opérations de désencombrement conduites dans les communes qu'ils dirigent, traduisant l'impact positif des initiatives de sensibilisation déroulées en amont.

"Des réunions ont précédé cette opération, parce qu'il faut préciser que le préfet avait convié tous les maires, tous les acteurs concernés à des réunions de concertation, d'organisation et chaque acteur a joué sa partition, notamment les municipalités", a dit le maire de la commune de Thiès ouest, Mamadou Djitté.

Ces rencontres de coordination ont valu aux autorités une satisfaction dans la mise en oeuvre de ces opérations de désencombrement conduites mercredi.

"Nous sentons que les gens adhèrent à cette opération", s'est-il réjoui Mamadou Djitté. Il a rapporté qu'il n'y a "pas eu d'opposition", en raison des mesures de communication et d'information prises à travers les délégués de marché.

"Après avoir reçu l'arrêté du préfet, explique M. Djitté, nous avons [rédigé] une note d'information à l'intention des commerçants, en passant par le délégué de marché".

Si bien que l'information concernant cette opération avait déjà circulé depuis la semaine passée.

"Nous avions pris toutes les mesures logistiques, les moyens techniques et les moyens humains qu'il faut", a-t-il assuré.

Le maire de Thiès nord, Mamadou Diakhaté, a confirmé que le même travail de sensibilisation avait été mené depuis la semaine dernière dans sa commune, auprès des délégués de marché et des commerçants, en relation avec les autorités administratives.

M. Diakhaté a déploré la situation qui prévaut dans les marchés, où selon lui, "des cantines et des tables sont désertées" par des ayants-droit qui "préfèrent s'installer sur les emprises publiques".

Il a saisi l'occasion pour appeler les commerçants et les tabliers à "aller occuper les espaces vides dans les marchés et à libérer les emprises publiques".

L'opération de désencombrement a nécessité la mobilisation de 100 agents de la Société nationale de gestion intégrée des déchets du Sénégal (SONAGED), un chargeur, trois camions-bennes, trois caisses polybenne, une benne à ordures.

En plus d'éléments de la police, des agents de la sécurité de proximité (ASP), des agents municipaux et des agents du cadre de vie avaient participé au désencombrement combiné au nettoiement des rues et des abords des marchés.

