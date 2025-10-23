Sénégal: Modernisation des villes - Le président Faye souligne l'importance de la gestion inclusive du cadre de vie

23 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La gestion inclusive et responsable du cadre de vie des populations demeure un élément incontournable de la modernisation des villes et communes, a rappelé le président de la République, invitant le gouvernement à travailler au développement d'un "urbanisme commercial maitrisé".

Selon le communiqué du Conseil des ministres tenu mercredi, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a instruit le gouvernement de prendre "toutes les dispositions et mesures afin de favoriser le développement d'un urbanisme commercial maitrisé, qui préserve les espaces aménagés, la sécurité et la salubrité publiques ainsi que le cadre de vie des populations".

Il a également réitéré son "attachement" à l'accélération de la mise en oeuvre du Programme de modernisation des marchés et espaces commerciaux.

Le chef de l'Etat a, par ailleurs, demandé au gouvernement de "travailler à l'amélioration continue et durable" du système de gestion des déchets solides et liquides, à travers des concertations soutenues et des cadres opérationnels d'intervention entre les sociétés, services, projets et acteurs.

Cette instruction est destinée en particulier au ministre en charge de l'Environnement et de la Transition écologique, Abdourahmane Diouf, et à ses collègues Moussa Bala Fofana (Urbanisme et Collectivités territoriales) et Cheikh Tidiane Dièye (Hydraulique et Assainissement).

Dans le même sens, il a souligné "l'importance d'un aménagement paysager adéquat" des villes et communes qui doivent davantage faire de la propreté, de la modernisation des espaces publics et de la qualité du cadre de vie, "des priorités dans leurs programmes urbains de transformation".

Des opérations de désencombrement des espaces publiques sont en cours depuis quelques semaines à Dakar et dans les principales du Sénégal, sous l'égide du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de "la préservation de l'ordre, de la tranquillité et de l'hygiène publics", et vise aussi à "garantir la fluidité de la circulation", selon le ministère de l'Intérieur.

