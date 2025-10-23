Sénégal: Le Raid Teranga Team Challenge veut allier sport et préservation du cadre de vie

23 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les organisateurs de la quatrième édition du Raid Teranga Team Challenge, une randonnée pédestre de 20 kilomètres, veulent faire de cet événement sportif, un levier de transformation sociale et environnementale, a soutenu, mercredi, Aline Clotilde Becker, membre du comité d'organisation.

"Dans le cadre de la prochaine édition du Raid Teranga Team Challenge, nous avons sollicité les entreprises afin qu'elles se constituent en équipes de 10 personnes pour participer à l'évènement. Cette initiative s'inscrit pleinement dans une démarche de team building et de promotion du sport en entreprise", a-t-elle dit lors d'une conférence de presse.

Selon Mme Becker, la pratique d'une activité sportive régulière contribue à "une meilleure santé physique et mentale des travailleurs", ce qui aura "un impact positif sur leur bien-être et leur productivité".

"A travers le Raid Teranga Team Challenge, nous souhaitons encourager les entreprises à intégrer le sport dans leur culture, comme un outil de performance et d'épanouissement", a-t-elle insisté.

La quatrième édition du Raid Teranga Team Challenge est prévue le 8 novembre prochain, à partir de 7 heures, entre la plage de Malibu, située sur la VDN 3, et le lac Rose, qui se trouve à environ 35 kilomètres de Dakar.

Pour cette édition, Aline Clotilde Becker a annoncé une nouveauté importante, "une opération de nettoyage des plages qui se déroulera une semaine avant le début de l'événement sportif".

"Chaque année, nous avons constaté que les plages traversées sont souvent sales. Pour y remédier, ce 1er novembre, nous organiserons des actions de nettoyage sur chaque plage de l'itinéraire. Ces actions seront menées en collaboration avec les jeunes des localités traversées, dans un esprit de responsabilité citoyenne", a-t-il dit.

Au-delà de l'aspect écologique, a-t-elle poursuivi, cette initiative vise aussi à "sensibiliser" les populations locales sur l'importance de préserver l'environnement. "Notre ambition est de contribuer à un changement de mentalité durable : il ne suffit pas de nettoyer, il faut aussi cesser de salir", a soutenu Mme Becker.

