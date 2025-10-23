Sénégal: 'Raid Teranga Challenge', une 4ème édition axée sur la promotion du sport en entreprise

Dakar — La quatrième édition du "Raid Teranga challenge", un semi-marathon visant à promouvoir le sport en entreprise et le networking chez les travailleurs, va se dérouler le 8 novembre prochain, a-t-on appris des organisateurs.

Cette édition de reprise est prévue sur un itinéraire allant de la plage de Malibu, sur la voie de dégagement nord numéro 3 (VDN3), au Lac Rose, pour un parcours de 20 km, a indiqué la directrice de l'agence ALFABE Goodies, Aline Becker, en charge de l'organisation de cet évènement.

Le "Raid Teranga challenge" est aussi "une sorte de +team building+ en direction des entreprises pour qu'elles puissent mieux se connaître, avoir une meilleure cohésion de groupe et surtout pour une meilleure santé".

A en croire Mme Becker, plusieurs équipes civiles et militaires, des individuels et des équipes d'entreprises dont Total Energy, La Casamançaise ou encore la Banque de développement économique (BNDE) ont confirmé leur participation à l'initiative.

"Ce que nous voulons, c'est d'inciter les entreprises à créer des salles de sport en interne pour que les travailleurs puissent avoir la chance de faire du sport à proximité de là où ils travaillent, ou alors faire des partenariats avec des salles de sport pour le bien-être du personnel", a-t-elle indiqué en parlant des autres objectifs de cette initiative.

La tenue de ce semi-marathon sera précédée par une opération dénommée "plage propre", consistant au nettoyage des plages de Guédiawaye et Malika, le samedi 1er novembre. Une innovation née du constat relatif à la situation d'insalubrité des lieux traversés par les marathoniens, selon Aline Becker.

Elle annonce que les jeunes de ces localités seront associés à ces activités pour, dit-elle, "les conscientiser sur les dangers des déchets plastiques pour l'environnement".