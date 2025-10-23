Madagascar: Le pays reporte les concours de recrutement de la fonction publique pour les «assainir»

23 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Guilhem Fabry

À Madagascar, la Présidence de la Refondation a annoncé mercredi 22 octobre dans un communiqué le report à une date indéterminée de tous les concours de recrutement de la fonction publique. L'objectif est de passer au crible l'organisation des épreuves afin d'empêcher fraudes et corruption. La mesure s'inscrit dans la politique de « tolérance zéro » prônée par le nouveau chef d'État Michael Randrianirina, lors de son investiture vendredi dernier.

Police nationale, magistrature, enseignement, administration pénitentiaire : tous les corps de métier de la fonction publique sont concernés.

Aucune épreuve ne se tiendra tant que les processus de sélection n'auront pas été audités par les futurs ministres et leurs équipes. De la vérification de l'authenticité des dossiers de candidature à la publication des résultats, chaque étape devra être minutieusement contrôlée.

« Assainir les concours »

L'objectif est d'« assainir les concours », fait savoir la présidence. Cela pour les rendre plus justes et transparents, alors que les épreuves d'entrée dans la fonction publique sont régulièrement entachées par des fraudes ou des suspicions de fraudes.

Parmi les premiers concernés par ce report figurent les 4 170 candidats qui devaient participer mardi 28 octobre au concours de l'École nationale de la magistrature et des greffes. Avec cette mesure, le nouveau pouvoir entend appliquer le principe de « tolérance zéro » et convaincre la jeune génération de sa volonté à éradiquer la corruption.

Cette annonce intervient deux jours après la nomination du Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo critiqué par le collectif Gen Z pour sa proximité supposée avec des personnalités politiques et des hommes d'affaires emblématiques de l'ère Rajoelina.

