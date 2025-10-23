Madagascar: Mondial du pain - Premiers pas prometteurs pour Madagascar

Pour sa toute première participation au Mondial du Pain, Madagascar a su marquer les esprits. Si elle ne figure pas sur le podium, la délégation malgache a affiché une ambition claire : inscrire durablement le pays dans le paysage mondial de la boulangerie artisanale.

Le 22 octobre 2025, la ville de Nantes a accueilli la 10e édition du Mondial du Pain, l'un des concours de boulangerie les plus réputés au monde. Si les Pays-Bas, la Chine et la France se sont hissés aux trois premières places, un autre pays a fait parler de lui par la qualité de sa participation : Madagascar.

C'est une grande première pour la Grande Île, qui a officiellement intégré la compétition internationale aux côtés de seize nations. La délégation malgache, composée de Toavina Rainibenalahatra (candidat), Orlando Botsy Totoashley (assistant) et Toky Ramà Andriantsitohaimanantena (coach), a représenté le pays avec des créations originales, alliant tradition boulangère et ingrédients locaux.

Issus de la Havila School, à Antananarivo, les trois représentants ont misé sur une identité forte, avec des pains et viennoiseries inspirés de la richesse culinaire malgache. Une manière de faire découvrir un savoir-faire encore méconnu, mais en pleine évolution.

Depuis quelques années, la boulangerie artisanale malgache connaît un renouveau. Longtemps cantonnée à une production quotidienne classique, elle s'ouvre désormais à des techniques plus avancées : fermentation longue, façonnage traditionnel, viennoiserie au beurre, pains spéciaux...

Nouvelle génération

Cette dynamique est portée par une nouvelle génération de boulangers formés localement et à l'étranger, avec un réel souci de qualité et de transmission.

Des villes comme Antananarivo, Mahajanga et Toamasina voient fleurir de nouvelles boulangeries artisanales, où passion et exigence vont de pair. Le Mondial du Pain a ainsi offert une vitrine internationale à ce mouvement encore discret mais prometteur.

Au-delà de la performance, cette première participation est surtout symbolique : elle marque l'entrée officielle de Madagascar dans un circuit mondial où excellence, innovation et partage sont les maîtres-mots. Le concours a également permis à l'équipe malgache de tisser des liens avec d'autres professionnels, d'échanger des techniques et de mieux comprendre les standards internationaux.

« C'est une étape, pas une fin », résume un membre de l'équipe.

Le retour au pays se fera avec des idées neuves, des projets de formation et surtout la volonté de faire émerger une filière forte, durable et reconnue.

Derrière cette participation se cache un travail collectif : écoles, formateurs, sponsors et passionnés ont uni leurs efforts pour rendre ce rêve possible. La présence de Madagascar au Mondial du Pain ouvre ainsi la voie à de futures collaborations, à des échanges techniques et à une reconnaissance croissante du talent malgache dans le domaine de la boulangerie.

Et puis, ce n'est peut-être qu'un début -- mais un début remarqué.