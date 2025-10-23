Madagascar: Palais de Mahazoarivo - Herintsalama Rajaonarivelo prend ses fonctions

Le nouveau Premier ministre, Herintsalama Rajaonarivelo, a officiellement pris ses fonctions hier lors d'une cérémonie de passation entre lui et son prédécesseur, le général Ruphin Zafisambo, au palais d'État de Mahazoarivo.

À cette occasion, le chef du gouvernement a rappelé ses priorités à la tête de l'exécutif, notamment la lutte contre la corruption et la tolérance zéro face à tout abus.

Avant même cette prise de fonction, le Premier ministre avait déjà signé deux décisions importantes. La première concerne l'inventaire des matériel et mobiliers de bureau, du matériel roulant, équipements bureautiques et informatiques, ainsi que des dossiers de passation en cours. La seconde décision interdit la sortie du territoire pour les hauts responsables des ministères durant les trois prochains mois. Le chef du gouvernement a également déjà assisté à la session ordinaire du Parlement, signe d'une volonté de s'impliquer rapidement dans la vie institutionnelle du pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette prise de fonction marque ainsi le début d'une nouvelle étape à Mahazoarivo, où Herintsalama Rajaonarivelo est attendu sur des dossiers prioritaires, à savoir le rétablissement de la discipline administrative, le renforcement de la transparence dans la gestion publique et la restauration de la confiance envers les institutions. Le nouveau Premier ministre a affirmé que la lutte contre les pratiques abusives et la corruption restera au coeur de son action, soulignant la nécessité d'une gouvernance rigoureuse et responsable.