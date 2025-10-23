Afrique: Beachvolley - Zone 7 - Deux équipes en lice au Tour 2 à Moroni

23 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

La Grande Ile aura deux équipes représentantes au Tour 2 de la coupe de la zone 7 CAVB (Confédération Africaine de Volleyball) de beachvolley. Ce tournoi zonal se déroulera du 29 octobre au 2 novembre à Moroni, aux Comores. La délégation malgache y sera dirigée par la présidente de la Fédération Malgache de Volleyball, Léa Raharimalala.

L'équipe masculine sera formée par Robsell Thierry Anthonio et Janvion Berto Rakotondrafara, tandis que celle féminine sera constituée par les vice-championnes nationales, Holiarisoa Ravontseheno Andriamihasoa et Andreas Momi Ramanintsy. Cette dernière formation est une habituée de cette compétition régionale. En novembre 2024, Andry et Momi terminaient vice-championnes à la coupe de la zone 7 à Mahajanga, battues en finale par les Mahoraises.

Cette année, à La Réunion, elles étaient classées troisièmes après leur victoire au match de classement contre les Mahoraises. Le sacre était revenu à La Réunion, qui avait défait Maurice en duel final. La délégation malgache s'envolera pour l'archipel des Comores le 28 octobre.

