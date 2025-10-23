Angola: Téte António fait le point sur les préparatifs du Sommet sur le financement des infrastructures

Luanda — Le ministre des Affaires étrangères, Téte António, a fait le point, ce mercredi 22 octobre, sur l'état d'avancement du 3e Sommet de Luanda sur le financement du développement des infrastructures en Afrique, qui se tiendra du 28 au 31 octobre à Luanda.

Cette évaluation a eu lieu lors d'une réunion entre le ministre angolais des Affaires étrangères et une délégation de l'Agence de développement de l'Union africaine - Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (AUDA-NEPAD), conduite par sa directrice exécutive, Nardos Bekele-Thomas. Ils ont discuté des aspects importants des préparatifs de l'événement.

Téte António a remercié l'AUDA-NEPAD pour sa collaboration productive et constructive avec les autorités nationales dans le cadre des préparatifs du Sommet de Luanda, ainsi que pour le renforcement de la coopération entre l'Angola et l'AUDA-NEPAD, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de l'Agenda 2063 et les mesures concrètes visant à rendre opérationnel le Fonds de développement de l'Union africaine (FDUA).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le 3e Sommet sur le financement du développement des infrastructures en Afrique vise à mobiliser jusqu'à 160 milliards de dollars américains afin de combler le déficit de financement actuel pour la construction de projets structurants sur le continent africain.

Plus de deux mille délégués, dont des chefs d'État et de gouvernement, des ministres de divers département ministériels et des représentants d'institutions financières, sont attendus à l'événement qui a lieu cette année où les Angolais commémorent le 50e anniversaire de l'indépendance nationale. La réunion mettra en lumière les progrès réalisés en matière d'infrastructures et l'engagement envers l'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA).

Le Sommet se tiendra dans le cadre de la présidence angolaise de l'UA et vise à promouvoir les partenariats public-privé et à stimuler les investissements durables dans les infrastructures essentielles.

Le programme comprend des forums d'affaires, des réunions bilatérales et des sessions thématiques sur le financement durable et l'intégration régionale sur le continent africain.

Lors du Sommet, la Déclaration politique de Luanda, document qui rassemblera les engagements pris lors de l'événement, sera adoptée.

L'AUDA-NEPAD est un organe technique de l'Union africaine (UA), créé pour promouvoir le développement durable et l'intégration régionale sur le continent africain. Créé en 2001, il est le fruit d'une initiative des pays africains visant à promouvoir la croissance économique, le développement durable, l'éradication de la pauvreté et l'intégration de l'Afrique dans l'économie mondiale.

Sa transformation du NEPAD en AUDA-NEPAD en 2018 a fait de cette agence de développement de l'UA un organe doté d'un mandat technique plus clair et plus institutionnalisé.

L'AUDA-NEPAD coordonne et met en œuvre des projets de développement dans des domaines tels que l'agriculture, la sécurité alimentaire, les infrastructures (transports, énergie, TIC), la santé, l'éducation, la formation technique, la science et la technologie, le développement industriel, le changement climatique, l'environnement, la gouvernance et le développement institutionnel.

Son objectif principal est de promouvoir un développement mené par l'Afrique, en privilégiant des solutions durables et régionales, et en aidant les pays membres de l'Union africaine à atteindre les objectifs de développement tels que l'Agenda 2063, la vision à long terme de l'Afrique.