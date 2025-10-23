Angola: Le Président de la République sera représenté au Congrès nationale de la réconciliation

22 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/LUZ

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a annoncé son indisponibilité à participer au Congrès nationale de la Réconciliation, qui se tiendra les 6 et 7 novembre à Luanda, en raison de contraintes de calendrier liées aux engagements de l'État.

Selon un communiqué du service de presse de la Présidence de la République, le Chef de l'État a été invité à participer à cet événement organisé par la Conférence épiscopale d'Angola et de São Tomé (CEAST), mais sera représenté par un membre de l'Exécutif.

Le Congrès nationale de réconciliation est une initiative de la CEAST qui vise à promouvoir le dialogue, le pardon et la cohésion sociale, en réunissant des représentants des différentes tendances de la société angolaise autour des valeurs de paix, d'unité et de réconciliation nationale.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.