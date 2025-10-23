Angola: Le Président de la République sera représenté au Congrès nationale de la réconciliation

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a annoncé son indisponibilité à participer au Congrès nationale de la Réconciliation, qui se tiendra les 6 et 7 novembre à Luanda, en raison de contraintes de calendrier liées aux engagements de l'État.

Selon un communiqué du service de presse de la Présidence de la République, le Chef de l'État a été invité à participer à cet événement organisé par la Conférence épiscopale d'Angola et de São Tomé (CEAST), mais sera représenté par un membre de l'Exécutif.

Le Congrès nationale de réconciliation est une initiative de la CEAST qui vise à promouvoir le dialogue, le pardon et la cohésion sociale, en réunissant des représentants des différentes tendances de la société angolaise autour des valeurs de paix, d'unité et de réconciliation nationale.