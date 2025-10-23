Angola: Le Conseil mondial du diamant salue les réformes du secteur extractif angolais

Luanda — La présidente du Conseil mondial du diamant, Feriel Zerouki, a salué ce mercredi à Luanda les réformes introduites dans le secteur extractif angolais, contribuant à renforcer la transparence, la gouvernance et l'investissement responsable.

S'exprimant à l'ouverture de la Conférence internationale sur l'exploitation minière en Angola (AIMC 2025), qui se tient les 22 et 23 février à Luanda, Feriel Zerouki a affirmé que ces réformes consolident la position de l'Angola comme l'un des pays africains les plus dynamiques et visionnaires du secteur extractif, et contribuent à la création d'une industrie de classe mondiale.

Elle a salué la clarté et la conviction dont l'Angola fait preuve concernant la valorisation des diamants naturels, un engagement renforcé par les pays producteurs dans l'Accord de Luanda, un pacte international signé en juin dernier.

Mme Zerouki, qui est également vice-présidente du Commerce et de l'Industrie de De Beers (un conglomérat d'entreprises du secteur du diamant), a déclaré que, depuis la signature du protocole d'accord en 2024, le partenariat avec le gouvernement angolais a connu des progrès significatifs en termes d'augmentation de la production, de soutien à l'exploitation minière semi-industrielle et de promotion des opportunités socio-économiques.

Selon la responsable, cette collaboration libère le potentiel géologique tout en renforçant la confiance dans le secteur, favorisant ainsi la création d'emplois, l'acquisition de compétences et une prospérité partagée.

La Conférence internationale sur l'exploitation minière en Angola se déroule sous le thème « Renforcer les opportunités d'investissement minier mondial en Angola » et vise à créer un environnement propice à l'investissement en favorisant les partenariats stratégiques entre investisseurs nationaux et étrangers.

Pendant deux jours, l'événement réunira des représentants d'organisations internationales du secteur du diamant, des analystes, des sociétés productrices et des investisseurs nationaux et étrangers. Il proposera également un espace d'exposition avec 40 entreprises.

L'événement, promu par le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, aborde des sujets tels que «Financer l'avenir : attirer les investissements en Angola», «Minéraux critiques et diversification économique en Afrique - Assurer une transition juste», «Leadership et investissement : intervention du secteur privé dans l'industrie minière», «Risques externes, conditions fiscales, gouvernance et réglementation», «Évolution de l'industrie minière : renforcer le rôle de l'Angola sur le marché mondial», entre autres.