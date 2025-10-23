Angola: L'investissement dans les industries culturelles joue un rôle clé dans l'innovation - Ministre de la Culture

22 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par MAG/LUZ

Luanda — L'investissement du gouvernement dans les industries culturelles et créatives joue un rôle majeur, comme moteur d'innovation, de créativité et source de revenus contribuant à la diversification économique, a déclaré mercredi à Luanda le ministre de la Culture, Filipe Zau.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture du 1er Congrès des Arts, le ministre a souligné que cet investissement constitue également une stratégie visant à renforcer les sources de revenus.

Selon le dirigeant, cette stratégie s'étend également à la poursuite des investissements publics dans les équipements culturels tels que les musées, les salles de concert et de théâtre, ainsi que les salles de diffusion de contenus audiovisuels nationaux.

Dans ce contexte, a-t-il ajouté, la révision de la loi sur le mécénat marquera une étape décisive non seulement pour le développement des arts et de la culture dans leur ensemble, mais aussi pour l'employabilité des travailleurs culturels.

Le ministre a soutenu que dans une nation en construction, il est nécessaire d'établir une alliance indissociable entre la culture, l'éducation et la citoyenneté, afin d'éviter les situations d'anomie sociale et de préparer les nouvelles générations et les défis futurs.

Il a également souligné que le développement harmonieux et intégral de la personnalité humaine doit associer le sens esthétique à l'éducation, et l'éducation à un cadre de référence axiologique, afin que les arts puissent être étudiés et compris correctement dans le contexte culturel national.

Sous le thème « La culture est notre identité, l'art est notre force », cet événement de deux jours va aborder des thèmes tels que « La musique, défis, opportunités et perspectives », « Expériences et défis en matière de droit d'auteur et de droits voisins », « État du théâtre angolais : constats et perspectives » et « La danse, sa dimension culturelle, professionnelle et internationale », entre autres.

Lire l'article original sur ANGOP.

