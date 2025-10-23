Afrique: Le pays espère mobiliser jusqu'à 160 milliards de dollars pour le continent

Luanda — Le IIIe Sommet sur le financement du développement des infrastructures en Afrique, qui se tiendra du 28 au 31 octobre à Luanda, vise à mobiliser jusqu'à 160 milliards de dollars pour réduire le déficit de financement des projets structurants sur le continent africain.

Sous le patronage du Président de la République d'Angola et de l'Union africaine, João Lourenço, le Sommet sera co-organisé par la Commission de l'Union africaine (CUA) et l'Agence de développement de l'Union africaine (AUDA-NEPAD). Il réunira des dirigeants africains, des investisseurs internationaux, des institutions financières et des partenaires au développement.

Placé sous le thème « Capitaux, corridors, commerce : investir dans les infrastructures pour la ZLECA et une prospérité partagée », le Sommet vise à ouvrir une nouvelle ère de financement des infrastructures en Afrique, en favorisant des partenariats stratégiques pour promouvoir une croissance économique durable, l'intégration régionale et le bien-être des populations africaines.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'investissement dans le Marché Unique Africain de l'Energie sera l'un des principaux sujets de discussion, lors d'un panel qui réunira les Ministres Africains de l'Energie et des Finances, ainsi que les investisseurs du secteur de l'énergie, qui discuteront des modèles de financement et des solutions innovantes dans le cadre du Plan Directeur du Système Energétique Continental (PDC).

Les discussions techniques et politiques porteront également sur des sujets tels que le « Financement de la transformation numérique de l'Afrique », l'« Accélération du financement climatique et de la mobilité urbaine durable », le « Réseau ferroviaire africain intégré et transfrontalier » et la « Modernisation des infrastructures de l'aviation civile africaine ».

Le Sommet proposera des tables rondes et des séances plénières portant sur les transports, l'énergie, le commerce et l'innovation technologique, l'accent étant mis sur le corridor de Lobito, présenté comme un axe stratégique d'intégration économique et d'attraction des investissements.

Selon le programme, plus de 2 000 participants sont attendus, dont des représentants de l'Union africaine, des experts, des chefs d'entreprise et des responsables gouvernementaux, dans le cadre d'un forum offrant une plateforme unique favorisant le dialogue entre les secteurs public et privé.

Le IIIe Sommet sur le financement du développement des infrastructures en Afrique représente ainsi une opportunité stratégique de traduire les ambitions en actions concrètes, en promouvant des investissements qui auront un impact durable sur les économies africaines et l'avenir du continent.