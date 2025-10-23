Angola: Le pétrole brut Brent s'échange à 61,62 dollars US en bourse.

Luanda — Le baril de pétrole brut Brent, référence des exportations angolaises, a ouvert ses échanges sur le marché à terme de Londres ce mercredi à 61,62 dollars US, en légère hausse de 0,7 cent par rapport à l'ouverture de mardi.

Cette légère hausse du prix de cette matière première, qui représente actuellement environ 90 % des exportations angolaises, 35 % du PIB du pays et 60 % des recettes fiscales du pays, est intervenue après l'annulation apparente du sommet entre les États-Unis et la Russie concernant la guerre en Ukraine.

Mardi, le pétrole brut de la mer du Nord pour livraison en décembre a chuté à un plus bas de 60,35 dollars US et à un plus haut de 62,10 dollars US, selon le site spécialisé « investing.com ».

Le cours du Brent est utilisé pour déterminer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il sert également de référence pour l'industrie pétrolière et les décisions de l'OPEP.

Le budget de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2025 a été établi sur la base d'un prix du baril de 70 dollars américains et d'une production estimée à 1 million et 98 000 barils de pétrole par jour.

Les données de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG) indiquent que l'Angola a produit un total de 31 millions et 775 000 barils de pétrole brut en septembre dernier, soit une moyenne de 1 million et 59 000 barils par jour, ce qui implique une baisse de 298 000 barils par rapport à août.