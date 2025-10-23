Angola: L'Académie Venâncio de Moura célèbre la Journée des Nations Unies

Luanda — L'Académie diplomatique Venâncio de Moura célébrera la Journée des Nations Unies jeudi 23 octobre, en présence du ministre des Affaires étrangères, Téte António, et du coordonnateur résident des Nations Unies en Angola, Diego Zorrilla.

La cérémonie vise à célébrer les idéaux et les principes des Nations Unies, en encourageant la réflexion sur le rôle de l'organisation dans le contexte international actuel.

Placé sous le thème « L'ONU est-elle indispensable ? Multilatéralisme, rétrospective et le chemin à suivre», l'événement s'inscrit dans le cadre de la Table ronde II, organisée par l'Académie diplomatique, et réunira des diplomates, des universitaires, des experts en relations internationales et des représentants d'organisations internationales.

Une table ronde interactive animée par le directeur de l'Académie diplomatique « Venâncio de Moura », José Marcos Barrica, est également prévue.

Le représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco José da Cruz, l'ancien représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Ismael Gaspar Martins, et l'historien et spécialiste des relations internationales, Amaral da Silva Lala, vont également intervenir lors de cette table ronde.

Au cours de la réunion, les participants aborderont des sujets liés à la pertinence du multilatéralisme, aux défis mondiaux contemporains et au rôle de l'Angola dans le système des Nations Unies, à un moment où le monde est confronté à de profonds changements politiques, économiques et climatiques.