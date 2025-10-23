Angola: Des experts de l'UNESCO à Mbanza Kongo pour la restauration de Kulumbimbi

Mbanza Kongo — Trois experts de l'UNESCO travaillent depuis lundi dans la ville de Mbanza Kongo, province de Zaïre, afin d'évaluer l'état de conservation actuel des ruines de l'ancienne cathédrale (Kulumbibi), en vue de sa restauration dans les prochains jours.

Composée de trois experts français, la délégation comprend également le directeur général adjoint de l'Institut national du patrimoine culturel du ministère de la Culture, Emanuel Caboco.

Dans des déclarations à l'ANGOP ce mercredi, le directeur du Musée régional du Royaume du Kongo, Avelino Manzueto, a déclaré que la visite de l'équipe d'experts français à Mbanza Kongo s'inscrivait dans le cadre d'un accord visant à rénover l'ancienne cathédrale, qui présente actuellement des signes de dégradation structurelle dus aux intempéries, combinée à son ancienneté (elle a été construite en 1491 par des missionnaires catholiques).

Selon le responsable, le monument historique susmentionné, situé au coeur de la ville de Mbanza Kongo, capitale de la province de Zaïre, nécessite une intervention urgente pour éviter des situations imprévisibles.

« Kulumbimbi présente déjà des fissures dans sa structure architecturale. L'arrivée des techniciens français spécialisés dans la gestion et la conservation du patrimoine historique est essentielle pour remédier à cette situation », a-t-il déclaré.

L'ancienne cathédrale, ou simplement Kulumbimbi, figure parmi les éléments qui ont contribué à l'inscription et à l'élévation du centre historique de Mbanza Kongo au patrimoine mondial le 8 juillet 2017.

La mission des experts français dans la ville du patrimoine culturel mondial se termine vendredi 24.

Par ailleurs, une source proche de la direction du centre historique de Mbanza Kongo a déclaré à l'ANGOP que les experts français inspecteront également l'intérieur du musée régional de Kongo, en vue d'éventuels travaux de rénovation prochainement.

Il est important de noter que le gouvernement angolais a récemment approuvé, par décret présidentiel, un programme de rénovation des monuments et des sites historiques de la ville de Mbanza Kongo, afin de redonner à ces espaces leur dignité et d'attirer davantage de touristes nationaux et internationaux.