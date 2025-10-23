Angola: Le Gouvernement garantit l'investissement initial pour le Métro de surface de Luanda

21 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par OPF/QCB/SB

Luanda — L'investissement initial pour la construction du Métro de surface de Luanda (MSL), prévu pour 2026, sera assuré par le Gouvernement angolais, contrairement au secteur privé, a annoncé mardi le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu.

Dans un entretien accordé à la TPA, le gouvernant a expliqué que cette mesure s'explique par la complexité du projet, qui freine l'entrée d'investisseurs privés dans la première phase.

Il a précisé qu'après l'investissement initial du Gouvernement, les phases suivantes reposeront sur le secteur privé.

Selon Ricardo D'Abreu, les études techniques finales sont actuellement en cours, notamment pour les lignes actuelles et les lignes principales, qui devraient être achevées d'ici décembre de cette année, pour un début de construction en 2026.

Il a également indiqué que le coût de financement de ce projet s'élève à trois milliards de dollars.

La première phase de construction du Métro de surface de Luanda s'étend sur 60 kilomètres et relie l'autoroute à Zona Verde, Sequele, et à l'embranchement de la Zone économique spéciale (ZEE) jusqu'à l'aéroport international Dr. Antônio Agostinho Neto.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Programme d'amélioration de la mobilité urbaine de Luanda, qui vise à atténuer les difficultés de mobilité auxquelles est confrontée la capitale angolaise et à promouvoir une croissance socio-économique inclusive et durable.

