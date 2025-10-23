Angola: Le Conseil consultatif de l'enseignement supérieur constitue un engagement fort

21 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par AB/VIC/SB

Luanda — Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Albano Ferreira, a déclaré ce mardi à Luanda que la première réunion du Conseil consultatif de l'institution constituait un engagement responsable visant à évaluer les progrès réalisés, à relever les défis émergents et à définir les priorités du secteur de manière intégrée.

À l'ouverture de la réunion, il a réaffirmé que l'objectif principal était de recueillir des contributions sur la mise en œuvre de politiques et de stratégies liées au développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, contribuant à accroître l'efficacité et l'impact social.

Il a souligné l'importance de cette réunion, véritable forum de concertation interne du ministère, insistant sur le rôle stratégique de l'enseignement supérieur, de la science, de la technologie et de l'innovation dans le développement durable du pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Albano Ferreira a également insisté sur le fait que toutes les propositions devaient s'inscrire dans le Plan national de développement 2023-2027, qui met l'accent sur le renforcement de l'éducation, la valorisation du savoir, la promotion de l'innovation et la connexion entre le monde universitaire, la société et le secteur productif.

Il a annoncé que l'une des innovations de la rencontre était l'intégration d'une plateforme d'intelligence artificielle permettant la collecte et la systématisation des contributions des participants en temps réel, soulignant qu'il s'agissait d'une démonstration concrète de « la véritable mission du ministère de l'Innovation ».

Le défi du secrétariat, a-t-il déclaré, est de taille, mais sa détermination l'est encore plus.

Tout au long de l'événement, 13 thèmes stratégiques seront abordés, dont la qualité et l'accréditation de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, la numérisation, la coopération internationale et la pérennité des établissements universitaires.

Le conseil consultatif est composé de responsables d'établissements, d'universitaires, de chercheurs et d'autres acteurs.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.