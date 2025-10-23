Angola: Le Conseil consultatif de l'enseignement supérieur constitue un engagement fort

Luanda — Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Albano Ferreira, a déclaré ce mardi à Luanda que la première réunion du Conseil consultatif de l'institution constituait un engagement responsable visant à évaluer les progrès réalisés, à relever les défis émergents et à définir les priorités du secteur de manière intégrée.

À l'ouverture de la réunion, il a réaffirmé que l'objectif principal était de recueillir des contributions sur la mise en œuvre de politiques et de stratégies liées au développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, contribuant à accroître l'efficacité et l'impact social.

Il a souligné l'importance de cette réunion, véritable forum de concertation interne du ministère, insistant sur le rôle stratégique de l'enseignement supérieur, de la science, de la technologie et de l'innovation dans le développement durable du pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Albano Ferreira a également insisté sur le fait que toutes les propositions devaient s'inscrire dans le Plan national de développement 2023-2027, qui met l'accent sur le renforcement de l'éducation, la valorisation du savoir, la promotion de l'innovation et la connexion entre le monde universitaire, la société et le secteur productif.

Il a annoncé que l'une des innovations de la rencontre était l'intégration d'une plateforme d'intelligence artificielle permettant la collecte et la systématisation des contributions des participants en temps réel, soulignant qu'il s'agissait d'une démonstration concrète de « la véritable mission du ministère de l'Innovation ».

Le défi du secrétariat, a-t-il déclaré, est de taille, mais sa détermination l'est encore plus.

Tout au long de l'événement, 13 thèmes stratégiques seront abordés, dont la qualité et l'accréditation de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, la numérisation, la coopération internationale et la pérennité des établissements universitaires.

Le conseil consultatif est composé de responsables d'établissements, d'universitaires, de chercheurs et d'autres acteurs.