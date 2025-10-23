Afrique: Classement des africains de hockey après la deuxième journée

22 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Luanda — Les équipes nationales angolaises sont en tête des Championnats d'Afrique de hockey sur patins seniors et U-19, qui se déroulent à Luanda, après deux journées.

Grâce à une double victoire impressionnante contre l'Afrique du Sud, les hôtes comptent désormais 4 points chacun en tête du classement.

Mardi, lors de la deuxième journée, les équipes nationales mozambicaines ont bénéficié d'un laissez-passer en raison de contraintes de calendrier.

Cet événement, organisé par World Skate Africa, est qualificatif pour les Championnats du monde qui se tiendront au Paraguay en 2026.

Résultats du jour (21) :

Moins de 19 ans

Angola - Afrique du Sud, 19 - 0

Seniors

Angola - Afrique du Sud, 23 - 1

Classement Moins de 19 ans

1er Angola - 4 points

2e Mozambique - 00 points

3e Afrique du Sud - 00 points

4e Égypte - 00 points

Classement Seniors

1er Angola - 4 points

2e Mozambique - 00 points

3e Afrique du Sud - 00 points

4e Égypte - 00 points

