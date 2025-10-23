Afrique: Classement des africains de hockey après la deuxième journée

Luanda — Les équipes nationales angolaises sont en tête des Championnats d'Afrique de hockey sur patins seniors et U-19, qui se déroulent à Luanda, après deux journées.
Grâce à une double victoire impressionnante contre l'Afrique du Sud, les hôtes comptent désormais 4 points chacun en tête du classement.
Mardi, lors de la deuxième journée, les équipes nationales mozambicaines ont bénéficié d'un laissez-passer en raison de contraintes de calendrier.
Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn
Cet événement, organisé par World Skate Africa, est qualificatif pour les Championnats du monde qui se tiendront au Paraguay en 2026.
Résultats du jour (21) :
Moins de 19 ans
Angola - Afrique du Sud, 19 - 0
Seniors
Angola - Afrique du Sud, 23 - 1
Classement Moins de 19 ans
1er Angola - 4 points
2e Mozambique - 00 points
3e Afrique du Sud - 00 points
4e Égypte - 00 points
Classement Seniors
1er Angola - 4 points
2e Mozambique - 00 points
3e Afrique du Sud - 00 points
4e Égypte - 00 points