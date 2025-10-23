Afrique: Classement des africains de hockey après la deuxième journée

Luanda — Les équipes nationales angolaises sont en tête des Championnats d'Afrique de hockey sur patins seniors et U-19, qui se déroulent à Luanda, après deux journées.

Grâce à une double victoire impressionnante contre l'Afrique du Sud, les hôtes comptent désormais 4 points chacun en tête du classement.

Mardi, lors de la deuxième journée, les équipes nationales mozambicaines ont bénéficié d'un laissez-passer en raison de contraintes de calendrier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cet événement, organisé par World Skate Africa, est qualificatif pour les Championnats du monde qui se tiendront au Paraguay en 2026.

Résultats du jour (21) :

Moins de 19 ans

Angola - Afrique du Sud, 19 - 0

Seniors

Angola - Afrique du Sud, 23 - 1

Classement Moins de 19 ans

1er Angola - 4 points

2e Mozambique - 00 points

3e Afrique du Sud - 00 points

4e Égypte - 00 points

Classement Seniors

1er Angola - 4 points

2e Mozambique - 00 points

3e Afrique du Sud - 00 points

4e Égypte - 00 points