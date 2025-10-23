Angola: Le pays a besoin d'environ 240 millions de dollars pour déminer le pays

21 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par JW/VIC/SB

Saurimo ( — Environ 240 millions de dollars sont nécessaires au déminage complet de l'Angola, a annoncé lundi à Saurimo, dans la province de Lunda-Sul, Isabel Massela, directrice adjointe chargée des questions techniques à l'Agence nationale de lutte anti-mines (ANAM).

À l'ouverture de l'atelier technique, organisé conjointement avec le « Minds Advisor Group », elle a indiqué que l'ANAM surveillait plus d'un millier de zones suspectées d'être minées à travers le pays et que des efforts étaient en cours pour les déminer.

Massela a précisé que ces zones se trouvent principalement dans les provinces de Cuando, Cubango, Moxico, Moxico-Leste et Bié, considérées comme les plus endémiques du pays.

D'autre part, a-t-il elle, les provinces de Malanje, Huambo et Benguela, selon la base de données de l'ANAM, « ont vu leur contamination diminuer ».

Par ailleurs, le délégué provincial des anciens combattants et vétérans de la Patrie, António Upite, a souligné l'urgence de déminer les zones minées du pays, car elles constituent un obstacle au développement de l'Angola et à l'expansion de projets durables.

Il a affirmé que les exigences actuelles du secteur, conformément à la Stratégie nationale de lutte anti-mines 2026-2030, doivent être alignées sur le Plan de développement (PND) 2023-2027.

À cet égard, a-t-il déclaré, la lutte contre l'insécurité communautaire et le rétablissement de la dignité des populations les plus touchées par les mines et autres engins explosifs nécessitent une solide expertise technique de la part des opérateurs, afin de garantir un déminage continu et efficace des zones.

António Upite a affirmé que le gouvernorat de Lunda-Sul continuerait de soutenir le processus de déminage et d'y apporterait un soutien institutionnel. Les objectifs proposés ont été atteints.

L'atelier technique de onze jours sur le déminage mécanique, la gestion et le contrôle qualité réunira 46 experts des 21 provinces du pays.

Parmi les sujets abordés figurent le processus de déminage, les technologies de l'information, le noyau de mine mécanique, le contrôle qualité et la gestion des organisations de déminage en Angola.

La Brigade de déminage des forces armées angolaises du Centre national, Halo Trust, Popular Aid Norway et AMAG font partie des organisations impliquées dans le processus en Angola et participant à la réunion.

