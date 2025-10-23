Afrique: Hockey sur patins - L'Égypte arrive ce mercredi pour le Championnat d'Afrique

Luanda — La délégation égyptienne arrive à Luanda ce mercredi (22) pour les Championnats d'Afrique de hockey sur patins seniors et U-19 ans, qui se déroulent depuis lundi, au pavillon Cidadela Desportiva, dans la capitale du pays.

Après l'incertitude concernant l'arrivée des vice-champions continentaux, initialement prévue mardi, la délégation de 27 membres arrive finalement à 12h00, pour entre sur terrain avec les U-19 à 18h30 et les seniors à 20h00.

Le vice-président de la communication et du marketing de la Fédération angolaise de patinage (FAP), Mário Correia « Bala », a déclaré à ANGOP que, malgré l'arrivée tardive des Pharaons, le programme de la compétition ne subirait aucun changement.

Il a expliqué que la journée de repos servirait à ajuster le calendrier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec l'arrivée des Égyptiens, la compétition compte désormais quatre pays, comme prévu initialement. Outre le pays hôte, l'Angola, l'Afrique du Sud et le Mozambique participent également.

L'Égypte avait accueilli le championnat précédent, ce qui en fait la deuxième édition pour les seniors et la première pour les U-19.

Matchs de la 3e journée, ce mercredi (22)

15h00 - U-19 : Mozambique - Afrique du Sud

16h30 - Senior : Mozambique - Afrique du Sud

18h00 - U-19 : Angola - Égypte

20h00 - Senior : Angola - Égypte