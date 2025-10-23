Tunisie: Renforcement de la coopération économique et commerciale tuniso-libyenne

22 Octobre 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)

tunis — La cheffe du Gouvernement, Sara Zaafrani Zenzri, a fait part de la détermination de la Tunisie de renforcer la coopération économique et commerciale tuniso-libyenne, conformément à la feuille de route définie par les deux parties, et ce, lors d'une entrevue, mercredi, au palais du gouvernement à la Kasbah avec le ministre de l'Economie et du Commerce libyen Mohamed Al-Hwaij et la délégation qui l'accompagne.

Une réunion tuniso-libyenne s'est tenue aujourd'hui pour assurer le suivi des recommandations de la commission commerciale mixte tuniso-libyenne qui s'est tenue les 7 et 8 décembre 2024 à Tripoli.

D'après un communiqué, publié par la présidence du Gouvernement, la cheffe du Gouvernement a précisé que l'objectif est de multiplier et de diversifier les échanges commerciaux et de nouer des partenariats stratégiques bilatéraux ciblant le marché africain.

Zenzri a souligné, également, la nécessité d'assurer le suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues de la Commission commerciale mixte tuniso-libyenne, afin de surmonter toutes les difficultés et renforcer la coopération économique et commerciale, en vue de servir les intérêts des deux pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre libyen de l'Economie et du Commerce, Mohamed Al-Hweij a souligné, pour sa part, que "la conjugaison des efforts des deux pays ne manquera pas de renforcer les échanges économiques et commerciaux à travers l'unification des normes pour assurer la fluidité des marchandises et produits à travers les postes frontaliers".

Des efforts communs pourraient également, d'après ses dires, renforcer le rôle du secteur privé, aider à la digitalisation des services administratifs et lever tous les obstacles, ce qui permettrait aux deux pays de conquérir, ensemble le marché prometteur de l'Afrique.

De son côté, le ministre du commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid a présenté les principales recommandations de la réunion tuniso-libyenne dont principalement l'unification des normes et l'instauration d'un nouveau mécanisme de suivi de manière à contribuer au renforcement des échanges commerciaux bilatéraux.

Lire l'article original sur Tunis Afrique Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.