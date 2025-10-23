Tunisie: Renforcement de la coopération économique et commerciale tuniso-libyenne

tunis — La cheffe du Gouvernement, Sara Zaafrani Zenzri, a fait part de la détermination de la Tunisie de renforcer la coopération économique et commerciale tuniso-libyenne, conformément à la feuille de route définie par les deux parties, et ce, lors d'une entrevue, mercredi, au palais du gouvernement à la Kasbah avec le ministre de l'Economie et du Commerce libyen Mohamed Al-Hwaij et la délégation qui l'accompagne.

Une réunion tuniso-libyenne s'est tenue aujourd'hui pour assurer le suivi des recommandations de la commission commerciale mixte tuniso-libyenne qui s'est tenue les 7 et 8 décembre 2024 à Tripoli.

D'après un communiqué, publié par la présidence du Gouvernement, la cheffe du Gouvernement a précisé que l'objectif est de multiplier et de diversifier les échanges commerciaux et de nouer des partenariats stratégiques bilatéraux ciblant le marché africain.

Zenzri a souligné, également, la nécessité d'assurer le suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues de la Commission commerciale mixte tuniso-libyenne, afin de surmonter toutes les difficultés et renforcer la coopération économique et commerciale, en vue de servir les intérêts des deux pays.

Le ministre libyen de l'Economie et du Commerce, Mohamed Al-Hweij a souligné, pour sa part, que "la conjugaison des efforts des deux pays ne manquera pas de renforcer les échanges économiques et commerciaux à travers l'unification des normes pour assurer la fluidité des marchandises et produits à travers les postes frontaliers".

Des efforts communs pourraient également, d'après ses dires, renforcer le rôle du secteur privé, aider à la digitalisation des services administratifs et lever tous les obstacles, ce qui permettrait aux deux pays de conquérir, ensemble le marché prometteur de l'Afrique.

De son côté, le ministre du commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid a présenté les principales recommandations de la réunion tuniso-libyenne dont principalement l'unification des normes et l'instauration d'un nouveau mécanisme de suivi de manière à contribuer au renforcement des échanges commerciaux bilatéraux.