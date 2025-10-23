Madagascar: Administration - Les concours de recrutement dans la Fonction publique suspendus

Partie remise pour les aspirants à la Fonction publique. Le président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, a ordonné la suspension et le report de l'ensemble des concours d'entrée dans la Fonction publique.

Cette mesure, annoncée mercredi dans un communiqué de la Présidence de la Refondation de la République de Madagascar (PRRM), s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la refondation structurelle de la Nation.

La Présidence précise que cette décision vise à assurer la participation de tous et à garantir un processus de sélection équitable et transparent. Les ministères concernés devront, de leur côté, prendre les arrêtés d'application correspondants. Cette suspension intervient alors que plusieurs concours étaient déjà en préparation. Le report concerne plusieurs secteurs, notamment l'ENMG, l'INFA, l'ENS et d'autres institutions.

Mardi dernier, le ministère de la Justice avait annoncé l'ajournement du concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature et des greffes (ENMG), afin de s'assurer que toutes les étapes soient conformes aux dispositions légales.