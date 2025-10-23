Madagascar: Pétanque - Mondiaux juniors - Deux doublettes disputent les tours qualificatifs

23 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Coup d'envoi. La première journée des championnats du monde des juniors de pétanque pour les moins de 18 ans sera marquée ce jeudi, à Isla Cristina Huelva, en Espagne, par les tours de qualification des épreuves en doublette mixte. La délégation est déjà sur place depuis hier.

Cinq tours qualificatifs sont au programme. Le premier débute vers 10h30, heure locale, soit à 11h30, heure malgache, et le dernier est prévu à 20h30. Les parties se joueront sous le système suisse, sur une durée d'une heure. Le tirage au sort s'est tenu hier soir. Madagascar alignera deux doublettes : la paire Nathanaël Rasoloson Andriantsivolo (tireur) et Tafitasoa Mitia Nomenjanahary (pointeuse), et le duo Harson Clarito Andriambelonony (pointeur) - Sarobidy Inah Razanakoto (milieu).

Les tours qualificatifs en triplette se tiendront demain, de 9h30 jusqu'en début de soirée. Les seize mieux classés à l'issue de la phase qualificative se qualifieront pour la phase finale. Les huitièmes et les quarts de finale en doublette et triplette auront lieu samedi dans l'après-midi. Le concours de tirs de précision, désormais en double mixte, des éliminatoires à la finale, est programmé samedi de 9h30 à 15h. Les demi-finales en triplette et doublette, suivies des finales, sont programmées dimanche.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.