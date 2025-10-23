Madagascar: Pétanque - Mondiaux juniors - Deux doublettes disputent les tours qualificatifs

Coup d'envoi. La première journée des championnats du monde des juniors de pétanque pour les moins de 18 ans sera marquée ce jeudi, à Isla Cristina Huelva, en Espagne, par les tours de qualification des épreuves en doublette mixte. La délégation est déjà sur place depuis hier.

Cinq tours qualificatifs sont au programme. Le premier débute vers 10h30, heure locale, soit à 11h30, heure malgache, et le dernier est prévu à 20h30. Les parties se joueront sous le système suisse, sur une durée d'une heure. Le tirage au sort s'est tenu hier soir. Madagascar alignera deux doublettes : la paire Nathanaël Rasoloson Andriantsivolo (tireur) et Tafitasoa Mitia Nomenjanahary (pointeuse), et le duo Harson Clarito Andriambelonony (pointeur) - Sarobidy Inah Razanakoto (milieu).

Les tours qualificatifs en triplette se tiendront demain, de 9h30 jusqu'en début de soirée. Les seize mieux classés à l'issue de la phase qualificative se qualifieront pour la phase finale. Les huitièmes et les quarts de finale en doublette et triplette auront lieu samedi dans l'après-midi. Le concours de tirs de précision, désormais en double mixte, des éliminatoires à la finale, est programmé samedi de 9h30 à 15h. Les demi-finales en triplette et doublette, suivies des finales, sont programmées dimanche.