S'inscrivant dans la droite ligne de la Vision du Chef de l'Etat pour le développement de l'entrepreneuriat congolais et l'appropriation nationale de la chaine de valeur des ressources naturelles, Miguel Kashal , Directeur Général de l'ARSP, est en mission de contrôle mixte d'envergure dans le Kongo Central. Sur le terrain, l'inspection des activités de la sous-traitance l'a notamment conduit dans les installations de la Société Congolaise spécialisée dans les activités Portuaires et des Pêches, fruit d'un partenariat entre des investisseurs privés détenant 80% du capital et l'Etat congolais détenteur de 20%. «Nous sommes-là pour faire un travail de fonds en rapport avec la conformité de la loi sur la sous-traitance pour se rassurer qui sont ces sociétés qui gagnent ces marchés et qui détiennent les actions de ces entreprises dans la chaine des valeurs des activités de la sous-traitance... », a indiqué Miguel Kashal. Il a saisi cette opportunité pour exhorter la population à s'approprier activement la dynamique de contrôle et la vision clairvoyante du Président de la République, Chef de l'Etat, visant à garantir la participation effective des congolais dans l'économie nationale.

Reçu par le mandataire représentant les intérêts de l'Etat et assumant également les fonctions de DGA au sein de cette société, Miguel Kashal Katemb et sa suite ont eu des explications détaillées autour de l'historique et des activités organisées par la SOCOPPE.

Pour le DG de l'ARSP, l'objectif du contrôle est de répertorier tous les contrats de sous-traitance et d'identifier les vrais actionnaires des sociétés qui les gagnent afin de permettre l'accès des PME congolaises aux marchés conformément à la vision du chef de l'Etat Félix Tshisekedi.

Comme toutes les autres entreprises ciblées par cette mission, l'ARSP rappelle le double objectif de cette opération qui consiste à assurer le respect stricte de la loi sur la sous-traitance en RDC et veiller à ce que les entreprises principales collaborent avec les sous-traitants éligibles conformément aux textes en vigueur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous sommes-là pour faire un travail de fonds en rapport avec la conformité de la loi sur la sous-traitance pour se rassurer qui sont ces sociétés qui gagnent ces marchés et qui détiennent les actions de ces entreprises dans la chaine des valeurs des activités de la sous-traitance. C'est l'objet de notre contrôle qui est connu. Mais nous avons voulu vraiment commencer par le Kongo Central. Que la population puisse s'approprier d'abord de ce contrôle et la vision clairvoyante du Président de la République, Chef de l'Etat, qui tient à développer l'entrepreneuriat dans le pays, que les congolais participent dans la chaine de valeurs des ressources naturelles du pays et que toutes les opportunités qui peuvent se présenter pour booster les entreprises congolaises en terme de contrat (contrat dans la sous-traitance) et que cela bénéficie aux sociétés éligibles. Et que ces entrepreneurs, à leur tour, contribuent au développement économique du pays », a indiqué le DG Miguel Kashal Katemb lors d'une visite guidée des installations notamment du port de pêche de ladite société.

Au terme de la visite, la direction de la Société Congolaise spécialisée dans les activités Portuaires et la Pêche (SOCOPPE) a annoncé sa pleine disponibilité en vue d'apporter toutes les informations nécessaires à permettre la meilleure réalisation du Contrôle de conformité dans la sous-traitance initiée par l'ARSP ce, dans le respect stricte de la loi en vigueur.

Il faut noter que ce contrôle s'inscrit dans une dynamique nationale de l'application rigoureuse de la loi pour garantir aux entrepreneurs locaux un accès équitable au marché.