Guinée: Au pays, la montée en puissance de l'électricité dynamise les petites entreprises et les communautés locales

LES POINTS MARQUANTS

Grâce au réseau de transport OMVG, la Guinée dispose désormais d'une capacité d'échanges d'électricité de 340 000 kVA, alors qu'elle était inexistante en 2015. Ce résultat dépasse l'objectif initial du projet et ouvre la voie à des échanges transfrontaliers d'énergie fiables.

Les centrales hydroélectriques de Guinée (Kaleta et Souapiti) fournissent désormais de l'énergie propre sur leur territoire national et exportent 1 174 GWh par an vers le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau, soutenant ainsi la transition énergétique régionale et réduisant la dépendance aux combustibles fossiles.

Les pertes commerciales sur le réseau guinéen devraient passer de 40 % en 2025 à 20 % d'ici 2030, grâce à la modernisation du réseau, à la régularisation des connexions illégales et au déploiement de compteurs prépayés dans le cadre du projet.

La ville minière de Boké, à 171 kilomètres de la capitale guinéenne, Conakry, affiche aujourd'hui une activité débordante, entre le bruit des torches de soudage et les rires des travailleurs. Cela n'a pas toujours été le cas : pendant des années, les pannes fréquentes et le manque de fiabilité du service ont contribué à la frustration des usagers et même à des mouvements sociaux. Les habitants exigeaient en effet une part équitable des richesses minières de la région. Pour Safiatou Bangoura, jeune entrepreneure et soudeuse locale, l'arrivée d'une électricité fiable a marqué le début d'un nouveau chapitre pour elle et pour toute sa communauté.

Pendant des années, Safiatou s'est levée avant l'aube, déterminée à profiter au maximum de chaque heure avant que les coupures de courant ne paralysent son atelier. « J'avais l'habitude de me réveiller à une heure du matin, juste pour travailler quelques heures avant la coupure de courant », se souvient-elle en s'essuyant le front dans la boutique animée. « Chaque franc que je gagnais semblait finir dans le réservoir de carburant de mon groupe électrogène. Il était impossible d'économiser. »

L'histoire de Safiatou se retrouve à travers tout Boké, une région où, jusqu'à récemment, les coupures de courant étaient aussi régulières que le lever du soleil. Les petits entrepreneurs comme les ménages étaient confrontés à une lutte quotidienne contre une fourniture d'électricité peu fiable, la flambée des coûts d'exploitation et, parfois, des mouvements sociaux alimentés par la frustration face aux interruptions de service.

Comme Safiatou, beaucoup de professionnels dépendaient de générateurs bruyants et polluants pour maintenir leur entreprise à flot. « Avant, je dépensais plus de 300 000 GNF (environ 35 dollars) chaque jour rien qu'en carburant », se souvient-elle. Un lourd fardeau financier que les réseaux peu fiables imposaient aux entrepreneurs locaux. La menace constante de pannes d'électricité asphyxiait non seulement la productivité, mais contraignait également les chefs d'entreprises à affecter les revenus durement acquis à l'achat de carburant pour les générateurs, laissant peu de place à l'épargne ou à la croissance.

Le projet d'interconnexion de l'Organisation de développement du bassin du fleuve Gambie change la donne pour l'emploi

La mise en service du projet d'interconnexion de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG) a marqué un tournant. L'initiative financée par la Banque mondiale a permis de construire une ceinture de transmission de 225 kV reliant la Guinée au Sénégal, à la Gambie et à la Guinée-Bissau. Un réseau qui a permis le commerce de l'électricité et l'accès à une hydroélectricité propre. À Boké, de nouvelles lignes de transport et sous-stations, mises en service fin 2022, ont enfin permis d'apporter une électricité stable et abordable à des milliers de personnes, suscitant de nouvelles petites entreprises, revitalisant les industries locales et créant des emplois indispensables.

« Le jour où les lumières se sont allumées, c'était comme un fardeau retiré », raconte Safiatou. Libérée de la tyrannie des coûts des groupes électrogènes, elle investit ses économies dans un deuxième atelier de soudure, embauche cinq employés locaux, double sa clientèle et triple son revenu mensuel. Des histoires comme la sienne illustrent à quel point une énergie fiable éclaire les maisons, et alimente des emplois et transforme les communautés à travers Boke.

Les bénéfices associés à une alimentation électrique fiable sont évidents. Notre ville et les villages concernés par les activités minières étaient autrefois freinés par l'obscurité. Aujourd'hui, l'accès à une énergie fiable a insufflé un nouvel élan, attirant de nouvelles entreprises, réduisant la criminalité et donnant à nos jeunes un réel espoir d'emplois décents. Mamadouba Camara, Secrétaire général de la municipalité de Boké

Pour des familles comme celle d'Aissatou Diallo, le changement a été transformateur. « Avant, mes enfants étudiaient à la lueur des bougies et prenaient du retard à l'école », explique Aissatou, mère de quatre enfants. « Maintenant, avec l'électricité, notre maison est éclairée la nuit, mon fils aîné excelle à l'école et je peux conserver les aliments frais au réfrigérateur, ce qui permet d'économiser de l'argent et d'éviter le gaspillage. »

« Les bénéfices associés à une alimentation électrique fiable sont évidents », note Mamadouba Camara, secrétaire général de la municipalité de Boké. « Notre ville et les villages concernés par les activités minières étaient autrefois freinés par l'obscurité. Aujourd'hui, l'accès à une énergie fiable a insufflé un nouvel élan, attirant de nouvelles entreprises, réduisant la criminalité et donnant à nos jeunes un réel espoir d'emplois décents. »

Le tronçon Linsan-Boké-Kaleta et son centre de répartition fournissent désormais de l'énergie propre non seulement dans toute la Guinée, mais aussi dans les pays voisins, notamment la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal. Plus de 6,6 millions de personnes à travers les quatre pays, soit pratiquement toutes celles connectées au réseau, devraient bénéficier d'un meilleur accès à l'électricité, les femmes représentant la moitié des bénéficiaires.

Favoriser le progrès grâce à l'intégration régionale

L'interconnexion OMVG est plus qu'une simple ligne électrique. C'est un symbole d'unité régionale et d'ambition partagée. En tant que composante vitale du Système d'échange d'énergie électrique ouest-africain (EEEOA), qui s'étend sur 14 pays, le réseau ouvre de nouvelles possibilités d'intégration régionale et de commerce transfrontalier de l'électricité. Avec une capacité totale de 800 MW, il permet d'anticiper les marchés de l'électricité et d'optimiser les flux d'énergie, aidant ainsi les pays à partager les ressources et à stabiliser leurs réseaux.

La transformation de la Guinée est un exemple frappant de ces progrès. Depuis 2015, sa capacité d'exportation d'électricité est passée de pratiquement zéro à 440 000 KVA, dépassant les attentes et contribuant à l'interconnexion complète du réseau de l'EEEOA. Avec le réseau désormais en place et l'Agence de gestion d'actifs OMVG assurant le bon fonctionnement, la Guinée se tourne vers l'avenir : moderniser son réseau, étendre l'accès et intégrer l'énergie solaire à ses actifs hydroélectriques.

Le projet OMVG est un exemple éloquent de la façon dont les infrastructures partagées peuvent stimuler la création d'emplois, le développement durable et la résilience économique en Afrique de l'Ouest.

Projet de ligne d'interconnexion OMVG