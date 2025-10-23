Madagascar: Tennis - WTA 250 - Sarah Rakotomanga vise les quarts de finale

23 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

La jeune tenniswoman Sarah Rakotomanga s'apprête à défier l'Américaine Katie Volynets pour une place en quarts de finale du WTA 250 qui se joue actuellement à Guangzhou, en Chine.

Son match de deuxième tour du tournoi WTA 250 de Guangzhou sur dur extérieur propose une belle affiche contre l'Américaine Katie Volynets.

Née à Antsirabe, Sarah Rakotomanga, âgée de 19 ans, porte aujourd'hui les couleurs françaises. Elle a signé une entrée solide en renversant Polina Kudermetova (1-6, 6-1, 6-2), convertissant 5 de ses 6 balles de break.

Repêchée après une défaite en qualifications, elle espère prolonger sa belle dynamique après son premier titre WTA décroché à São Paulo le mois dernier.

Son adversaire, Katie Volynets (23 ans), 98e mondiale, est en confiance après trois succès à Guangzhou et une belle série asiatique. La gagnante s'offrira une place en quarts de finale d'un tournoi où les ambitions se confirment. Pour Sarah Rakotomanga, ce serait une nouvelle étape dans une ascension fulgurante de sa carrière.

