Congo-Kinshasa: Tension après la mort d'un milicien de la FPIC tué lors d'une patrouille à Bunia

Une vive tension a été observée le jeudi 23 octobre au matin dans la ville de Bunia, en Ituri, entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et un groupe de miliciens de la Force patriotique et intégrationniste du Congo (FPIC).

L'incident est survenu à la suite du décès, la veille, d'un milicien abattu selon des témoignages concordants par des militaires en patrouille à Lengabo, en périphérie de la ville. Pris de colère, ces miliciens ont bloqué la route nationale numéro 27, empêchant la circulation des véhicules.

A Lengabo, la nuit précédente, des miliciens de la FPIC, armés et vêtus en tenue militaire, assuraient la sécurité en violation du protocole d'Aru.

Selon l'armée, ces hommes ne sont pas autorisés à circuler avec des armes, conformément au protocole de paix d'Aru signé en 2023 par les groupes armés de la région.

Lors d'une patrouille, les FARDC ont ouvert le feu sur l'un d'eux, qui est décédé sur le champ. Cet événement a déclenché une vive tension ce jeudi matin. En colère, les miliciens ont barricadé la route et exposé la dépouille de leur compagnon sur la chaussée tout en brûlant des pneus.

Paralysie des activités

La route nationale numéro 27 est restée bloquée plusieurs heures. Les véhicules de transport en commun, les camions de vivres et de marchandises ainsi que les mototaxis ont été contraints de faire demi-tour. Plusieurs commerces ont fermé leurs portes. La tension s'est progressivement atténuée et la circulation a repris en début d'après-midi.

L'armée rappelle aux miliciens qu'ils ne sont pas autorisés à circuler armés. De leur côté, les habitants appellent le gouvernement à accélérer le processus de désarmement pour mettre fin à la circulation incontrôlée des armes et rétablir une paix durable.