Congo-Kinshasa: Suspension temporaire du contrôle des plaques d'immatriculation des motos au Kasaï-Oriental

Le gouverneur de la province du Kasaï-Oriental, Jean-Paul Mbwebwa, a suspendu temporairement, dès ce mercredi 22 octobre 2025, le contrôle des plaques d'immatriculation pour les motos-taxi sur l'ensemble de la province. Cette décision fait suite à une demande des associations de motocyclistes qui ont sollicité un moratoire jusqu'au début novembre afin de pouvoir se procurer ces plaques, vendues à 40 USD.

En réaction, le gouverneur a ordonné la levée des barricades installées par la Direction générale des recettes, qui plaçaient ces barrières chaque jour entre midi et 14 heures.

Cette suspension temporaire permet aux motocyclistes de se préparer et d'acquérir les plaques dans de meilleures conditions, tout en évitant les troubles qui étaient survenus précédemment aux points de contrôle.

La mesure répond aussi aux recommandations faites en septembre dernier lors de la rentrée parlementaire, où il avait été demandé que les agents en charge des contrôles soient formés à la courtoisie et au respect des usagers pour prévenir les affrontements.

Les motocyclistes ont accueilli positivement cette suspension, espérant que cela facilitera la conformité aux exigences tout en réduisant les conflits avec les autorités. Cependant, la vente des plaques se poursuit, ce moratoire étant plutôt une mesure d'ajustement temporelle pour apaiser la situation et permettre une meilleure organisation.