Congo-Kinshasa: Succession de Kamerhe - Jacques Djoli rassure sur la neutralité du Bureau

Alors que les débats s'intensifient autour de la succession de Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale, le rapporteur du Bureau, Jacques Djoli, a tenu à rassurer sur la neutralité de l'institution.

Dans une interview exclusive accordée à Radio Okapi ce mercredi 22 octobre, il a affirmé que le processus de remplacement du président démissionnaire ainsi que de Dominique Munongo, ancienne rapporteure adjointe, se déroule dans le strict respect du règlement Intérieur.

Mise en place d'une commission technique

Jacques Djoli a précisé que les présidents des groupes parlementaires ont été invités à transmettre, dans un délai de 48 heures, les noms de leurs membres devant siéger au sein de la commission technique chargée d'accompagner le Bureau dans l'organisation des élections à venir.

« Le Bureau n'a pas de préférence à un candidat quelconque. Il agit comme un organe technique, un arbitre », a-t-il souligné.

Le rapporteur rappelle que le poste de président de l'Assemblée nationale est réservé à la majorité, et que les forces politiques, tant de la majorité que de l'opposition, sont appelées à soumettre leurs candidatures. Une plénière sera convoquée une fois les candidatures reçues, conformément aux articles 26 et 27 du Règlement Intérieur.

Réponse aux critiques internes

Cette mise au point intervient en réponse aux critiques formulées par Willy Mishiki, député de Walikale (Nord-Kivu) et membre de l'Union Sacrée de la nation, plateforme de la majorité présidentielle, qui avait dénoncé une suspension du processus électoral pour attendre un candidat issu du Gouvernement, en référence à l'ancien ministre de l'Industrie, Aimé Boji, récemment démissionnaire.

« Ces discussions entre députés ne sont pas des mécanismes perturbateurs, mais relèvent de la vitalité démocratique du Parlement congolais », a conclu Jacques Djoli.