Madagascar: Paaseports et CIN français - Une mission consulaire à Mahajanga

Une mission consulaire est programmée à Mahajanga du 17 au 26 novembre prochains pour recueillir les demandes de passeport ou de Carte nationale d'identité ou CNI pour les ressortissants français. Cette initiative répond à la forte demande de passeports et de CNI dans la ville.

« Seuls les Français inscrits au consulat sur le registre des Français établis hors de France peuvent bénéficier des missions en province. La durée de la mission a été prolongée pour répondre au plus grand nombre possible de demandeurs », précise un communiqué signé par Jean-Hervé Fraslin, de l'Association des Français à l'Étranger (AFE), également président du Conseil consulaire des Français à Madagascar et de l'association Mieux Vivre Ensemble à Madagascar.

Les Français intéressés doivent demander un rendez-vous par courrier électronique à l'adresse majunga@agenceconsulaire.fr. Une copie sera adressée à l'adresse électronique admin-francais.tananarive-fslt@diplomatie.gouv.fr.

Les noms (ou nom de naissance), prénoms et date de naissance doivent être précisés et, s'il s'agit d'un renouvellement ou d'une première demande, ou d'une perte de passeport ou d'une double demande de CNI/Passeport, le numéro de téléphone est obligatoire sur la demande.

« En cas de difficulté, et pour toute assistance administrative gratuite, les assistantes de l'association Mieux Vivre Ensemble à Madagascar, Aichah et Santatra, sont joignables sur l'adresse : permanence@mieuxvivre-ensemble.fr et sur le numéro 034 22 590 46 ».