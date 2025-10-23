Madagascar: Paaseports et CIN français - Une mission consulaire à Mahajanga

23 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Une mission consulaire est programmée à Mahajanga du 17 au 26 novembre prochains pour recueillir les demandes de passeport ou de Carte nationale d'identité ou CNI pour les ressortissants français. Cette initiative répond à la forte demande de passeports et de CNI dans la ville.

« Seuls les Français inscrits au consulat sur le registre des Français établis hors de France peuvent bénéficier des missions en province. La durée de la mission a été prolongée pour répondre au plus grand nombre possible de demandeurs », précise un communiqué signé par Jean-Hervé Fraslin, de l'Association des Français à l'Étranger (AFE), également président du Conseil consulaire des Français à Madagascar et de l'association Mieux Vivre Ensemble à Madagascar.

Les Français intéressés doivent demander un rendez-vous par courrier électronique à l'adresse majunga@agenceconsulaire.fr. Une copie sera adressée à l'adresse électronique admin-francais.tananarive-fslt@diplomatie.gouv.fr.

Les noms (ou nom de naissance), prénoms et date de naissance doivent être précisés et, s'il s'agit d'un renouvellement ou d'une première demande, ou d'une perte de passeport ou d'une double demande de CNI/Passeport, le numéro de téléphone est obligatoire sur la demande.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« En cas de difficulté, et pour toute assistance administrative gratuite, les assistantes de l'association Mieux Vivre Ensemble à Madagascar, Aichah et Santatra, sont joignables sur l'adresse : permanence@mieuxvivre-ensemble.fr et sur le numéro 034 22 590 46 ».

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.