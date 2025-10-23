Madagascar: Ankazobe - Un homme et une femme tués dans un accident

Un grave accident de la circulation a coûté la vie à deux personnes, hier vers 9h30, près du bureau du fokontany d'Ankazobe Alasora.

Un scooter circulant du terminus de la ligne 192 vers Ankadindratombo aurait perdu le contrôle après que son guidon a frotté contre le bagage d'une bicyclette roulant dans le même sens. Le choc, apparemment mineur, a suffi à déséquilibrer le deux-roues, projetant ses deux occupants sur la chaussée.

C'est à ce moment qu'un bus de la ligne I Ambohimanambola, arrivant en sens inverse, les a violemment écrasés. Le pilote du scooter, non identifié à l'heure actuelle, est décédé sur le coup. Le médecin a confirmé une explosion du crâne. Sa passagère, âgée de 26 ans, a été évacuée en urgence vers une clinique à Amoronakona, où elle a succombé à ses blessures peu après son admission.

La moto et la bicyclette impliquées ont été saisies et déposées au commissariat d'Alasora. Le chauffeur du bus a été placé en garde à vue pour les besoins de la procédure. Quant au cycliste, il a pris la fuite, abandonnant sa bicyclette sur les lieux.