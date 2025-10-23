Ile Maurice: La police contre-attaque et porte plainte contre l'avocat du suspect

L'affaire opposant un avocat à plusieurs policiers de la Criminal Investigation Division (CID) de Flacq prend une nouvelle tournure. Après que l'homme de loi a porté plainte pour menaces verbales et agression alléguées à la suite d'un incident survenu dans les locaux de la CID, la police a, à son tour, déposé une plainte pour agression sur policiers contre l'avocat.

Selon la version policière, l'incident se serait produit le mardi 7 octobre dans l'après-midi alors que l'avocat s'était rendu à la CID de Flacq pour rencontrer son client, récemment arrêté dans une affaire de blanchiment d'argent à Trou d'Eau Douce.

Un policier affecté à la CID affirme que le juriste n'était pas en possession de sa carte professionnelle (Counsel card) au moment de son arrivée. Une discussion aurait éclaté à ce sujet avant que l'homme de loi ne tente d'ouvrir la porte d'un bureau où se déroulait alors un comptage d'argent lié à l'enquête en cours.

Le policier, qui dit avoir tenté de l'empêcher d'entrer pour ne pas perturber la procédure, soutient que l'avocat serait alors devenu agressif, aurait repoussé ses mains, avant de quitter les lieux en claquant violemment la porte.

Le policier concerné, qui a mis la plainte, affirme avoir ressenti une douleur mais n'a pas eu à rechercher un traitement médical. Il a rapporté l'incident comme un cas d'agression sur policier.

De son côté, l'avocat maintient sa version initiale selon laquelle il aurait été bousculé et menacé par plusieurs policiers de la CID, dont un haut gradé alors qu'il attendait dans le couloir pour rencontrer son client.

Ces plaintes croisées font désormais l'objet d'une enquête. Les deux versions, diamétralement opposées, devront être analysées afin de situer les responsabilités. En attendant, le climat reste tendu entre les policiers et le représentant du barreau.