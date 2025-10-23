Ile Maurice: Deux cambriolages - Un réseau démantelé après une enquête express

Deux cambriolages, commis le même jour à Quartier Militaire, ont conduit la police à une série d'arrestations, après une enquête rondement menée par la Central Investigation Division (CID). Les faits se sont produits le vendredi 17 octobre dernier, à Providence, semant l'inquiétude dans ce quartier d'ordinaire tranquille.

Le premier vol a été signalé en fin de matinée à Temple Road. Selon les premières constatations, le ou les malfaiteurs se seraient introduits dans la maison entre 10 heures et 11 h 30, en forçant une fenêtre légèrement ouverte. Une somme de Rs 50 000 a été dérobée d'une armoire dans la chambre du propriétaire.

Les lieux ont été passés au peigne fin par les policiers de la CID de Quartier-Militaire, assistés de la police scientifique. Aucun système de vidéosurveillance n'était présent dans la zone.

Quelques heures plus tard, un second cambriolage a été signalé dans la même localité, entre 10 et 13 heures, cette fois au domicile d'une autre habitante. Le ou les suspects ont pénétré dans la maison par une fenêtre entrouverte et ont emporté plusieurs objets de valeur : un téléphone portable, deux smartwatches, des outils, des devises étrangères, une batterie externe, un haut-parleur et divers accessoires électroniques. Le butin est estimé à près de Rs 187 000.

Là encore, aucune caméra n'a capté la scène. Les deux victimes n'étaient pas à leur domicile au moment des faits.

Grâce à des informations précises recueillies dans la foulée, la CID de Quartier-Militaire a monté une opération conjointe avec la Traffic Branch. Une voiture suspecte, déjà repérée dans plusieurs affaires similaires, a été interceptée à la Place d'Armes à Port-Louis.

À bord se trouvaient plusieurs individus connus des services de police. Des objets volés ont été retrouvés lors de l'opération, permettant de lier les suspects à plusieurs cambriolages, dont un important vol de bijoux commis fin septembre à Quartier-Militaire. Une partie du butin a déjà été partiellement récupérée.

Certains suspects ont été placés en détention au Moka Detention Centre en attendant leur comparution devant la cour. Un autre, blessé au moment de son arrestation, a été hospitalisé sous surveillance policière. D'autres ont été libérés sous conditions mais doivent rester à disposition des enquêteurs.

Les autorités poursuivent leur enquête pour déterminer si les individus arrêtés sont liés à d'autres affaires similaires signalées dans la région.