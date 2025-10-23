Ile Maurice: 22 affaires élucidées pour Rs 1,35 milliard

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a confirmé que la surveillance maritime sera considérablement renforcée d'ici 2026 grâce à l'acquisition d'équipements modernes et à la mise en place d'une coopération régionale accrue.

Face à la recrudescence du trafic de drogue par voie maritime, notamment le long des côtes sud-ouest et ouest de l'île, le chef du gouvernement a détaillé au Parlement les mesures prises pour sécuriser les passages maritimes vulnérables. Selon les informations obtenues auprès du commissaire de police, 17 passages maritimes situés dans ces régions sont actuellement surveillés par la National Coast Guard (NCG) à travers un dispositif en trois niveaux.

La première ligne de surveillance couvre la zone du littoral jusqu'aux récifs grâce à des patrouilles pédestres, à vélo, mobiles et en mer. La deuxième ligne, des récifs jusqu'aux limites territoriales, repose sur des patrouilles effectuées par les vedettes côtières et les bateaux de la NCG, soutenues par des surveillances aériennes conjointes par hélicoptère. Enfin, la troisième ligne, au-delà des limites territoriales, s'appuie sur les navires et les aéronefs, la Maritime Intelligence Cell, la salle des opérations de la NCG, le National Maritime Information Sharing Centre et le Coastal Surveillance and Radar System.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Navin Ramgoolam a annoncé que le système actuel de surveillance côtière sera remplacé par une technologie japonaise de dernière génération, capable de fournir des images plus précises des embarcations évoluant dans les eaux mauriciennes. Ce système, qui s'inscrit dans la stratégie de modernisation de la surveillance maritime, devrait être pleinement opérationnel d'ici décembre 2026.

En parallèle, un nouveau navire de patrouille polyvalent sera acquis dans le cadre d'une ligne de crédit indienne, tandis que sept bateaux rapides viendront renforcer la flotte de la NCG au cours de l'année financière 2025-2026.

Sur le plan opérationnel, le Premier ministre a indiqué que 22 cas de trafic de drogue ont été détectés le long des côtes sud-ouest et ouest entre 2020 et le 2 octobre 2025, pour une valeur marchande estimée à Rs 1,35 milliard. Ces opérations ont conduit à l'arrestation de 65 suspects.

Avec une dimension régionale, Maurice s'appuie également sur deux structures stratégiques mises en place sous l'égide de la Commission de l'océan Indien : le Regional Maritime Information Fusion Centre basé à Madagascar et le Regional Centre for Operational Coordination aux Seychelles. Ces deux entités travaillent désormais dans le cadre du programme Safe Seas Africa, qui a remplacé le précédent Maritime Security Programme depuis juin 2024.

Deux officiers supérieurs de la NCG ont été désignés comme agents de liaison internationale, chargés d'échanger des renseignements sur les mouvements de navires suspects et les activités illicites dans la région de l'océan Indien. «Ces efforts conjoints permettront de mieux protéger notre zone économique exclusive et de lutter plus efficacement contre les réseaux criminels opérant dans la région.»