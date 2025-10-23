Maroc: Le projet de loi sur le Conseil de presse doit être révisé sans délai

communiqué de presse

Le projet de loi, adopté par la Chambre des représentants en juillet 2025, est désormais discuté au Parlement. Il vise à redéfinir le rôle et les missions du CNP, instance d'autorégulation de la presse marocaine créée en 2018.

Le projet prévoit une nouvelle composition du CNP qui comptera 19 membres, contre 21 auparavant. Parmi eux, sept journalistes élus, dont trois femmes, ainsi que neuf éditeurs.

Les syndicats des journalistes, les instances des éditeurs de journaux et les professionnels des médias et de la presse, ainsi que les organisations de défense des droits humains ont exprimé le 21 octobre leur désaccord quant à la réorganisation du CNP tel qu'il est prévu au projet et la façon dont la consultation auprès des instances représentatives de la profession a été organisée.

Dans un communiqué paru le 21 octobre, ils ont appelé à une mobilisation de la profession contre le projet de loi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le SNPM a pointé, lors de la dernière réunion de son bureau exécutif du 27 septembre, plusieurs dispositions du texte qui "portent atteinte à la transparence, à la démocratie, à l'équilibre et à l'indépendance, qui constituent l'essence même de l'autorégulation de la profession."

Le SNPM s'inquiète notamment d'un projet de loi qui évince les organisations syndicales de journalistes de leur représentation au CNP et qui propose une participation des journalistes déséquilibrée par rapport à celle des employeurs des médias au sein de l'instance.

"Nous soutenons la demande de notre affilié d'un retrait du projet de loi ou de report du débat afin de le renvoyer à la table du dialogue, pour parvenir à un texte concerté, fidèle à la philosophie de la Constitution marocaine, respectueux de la pluralité syndicale, de la justice représentative, de la parité et des principes démocratiques", a indiqué Anthony Bellanger, Secrétaire général de la FIJ.

Le 22 octobre, plus de 400 journalistes et représentants des syndicats et organisations professionnelles nationales se sont mobilisés devant le parlement à Rabat, la capitale du pays, pour dénoncer le projet de loi