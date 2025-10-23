Gabon: Le ministre Mark Alexandre Doumba devant les députés

Le ministre de l'Economie numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation a présenté dimanche 19 octobre dernier, devant les députés de la transition, le projet de loi de finances 2026

Placée sous le signe de la digitalisation de l'administration publique et du développement de projets innovants d'investissement, cette présentation s'inscrit dans la vision de Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, qui oeuvre à bâtir un modèle économique orienté vers la performance et la transformation durable.

Dans ce cadre, le budget du Ministère de l'Économie Numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation connaît une progression exceptionnelle, passant de 32 milliards FCFA en 2024 à 82 milliards FCFA en 2026.

Cette hausse traduit la volonté du Gouvernement d'accélérer la transformation numérique du pays, à travers le renforcement de l'écosystème entrepreneurial numérique, le déploiement des infrastructures digitales et la promotion d'une véritable acculturation au numérique sur l'ensemble du territoire.

Le Ministère réaffirme ainsi son engagement à faire du numérique un pilier central de la refondation économique du Gabon.