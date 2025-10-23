Tunisie: Mobilisation citoyenne de Gabès contre la pollution industrielle

La ville de Gabès, dans le sud-est de la Tunisie, est aujourd'hui le théâtre d'une mobilisation sans précédent contre la pollution industrielle. Depuis plusieurs jours, la population observe une grève générale, paralysant écoles, commerces, administrations et transports, pour exiger la fermeture du complexe chimique local, accusé d'être la principale source de dégradation environnementale et de problèmes de santé publique.

Ce mouvement social fait suite à la multiplication des cas d'intoxication chez les enfants et les travailleurs, attribués à des rejets toxiques dans l'air et l'eau par le complexe industriel installé en périphérie de la ville.

Les associations locales et de nombreux citoyens dénoncent l'indifférence des autorités devant l'aggravation de la situation, malgré des alertes répétées du corps médical et des ONG de défense de l'environnement.

À travers cette grève générale, la société civile réclame une réaction d'envergure et des garanties sur la santé publique. Les manifestants exigent l'arrêt de la production chimique, une dépollution des sites contaminés et des mesures concrètes pour protéger les plus vulnérables, notamment les enfants exposés à des risques accrus.

Le gouvernement tunisien, devant l'ampleur de la contestation, a annoncé l'ouverture d'un dialogue avec les représentants locaux et promis une enquête indépendante sur l'impact sanitaire du complexe industriel.

Toutefois, les réponses tardent à convaincre une population éprouvée par des années de dégradation environnementale et de négligence administrative.

La situation à Gabès illustre les défis majeurs auxquels la Tunisie est confrontée dans la gestion de son développement industriel : concilier impératifs économiques, sécurité sanitaire et respect de l'environnement.

L'issue de ce bras de fer social pourrait préfigurer le rapport de force entre société civile et État dans la Tunisie d'aujourd'hui, à la recherche de nouveaux équilibres entre croissance et qualité de vie.