Soudan: Ministre des Affaires du Cabinet - Le Projet national de relèvement et de guérison est la priorité absolue du Gouvernement de l'Espoir

La ministre des Affaires du Cabinet, Dr Lamia Abdelgafar, a affirmé que la priorité absolue du Gouvernement de l'Espoir, dirigé par le Premier ministre Dr Kamil Idris, est le Projet national de relèvement et de guérison dans toutes ses dimensions.

Elle a souligné l'engagement du gouvernement à restaurer le tissu social, à promouvoir la paix communautaire et à renforcer la coordination entre les niveaux fédéral et étatique afin d'améliorer la performance globale de l'exécutif.

Cela a eu lieu lots de sa visite dans l'État de Gedaref, concluant sa tournée dans l'État, qui avait auparavant inclus les États de Kassala et de Gezira.

Elle a expliqué dans un communiqué de presse que cette visite à Gedaref s'inscrivait dans le cadre des tournées d'inspection du Gouvernement de l'Espoir dans les États.

Au cours de sa visite, la ministre a rencontré le Wali de l'État de Gedaref et des membres de son gouvernement, au cours desquels elle a été informée des rapports portant sur les principaux enjeux de l'État.

Les discussions ont mis en lumière les efforts déployés par le gouvernement de l'État pour accueillir et soutenir les personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI) touchées par la guerre et originaires de diverses régions du Soudan.

Elle a également passé en revue les principales réalisations de l'État de Gedaref au cours de l'année écoulée, notamment le bon déroulement de l'année scolaire, l'amélioration des indicateurs de performance économique et l'importante production de sorgho enregistrée l'année dernière et cette année, qui promet des rendements encore plus élevés.