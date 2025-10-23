Soudan: Ministère des AE - La position de l'UE sur le Soudan est injuste et ignore les atrocités par la milice terroriste Daglo

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale a affirmé que le Gouvernement du Soudan restait engagé à instaurer la paix juste qui répond aux aspirations du peuple Soudanais et restaure sa dignité et ses droits de la milice terroriste Daglo.

Dans un communiqué de presse, le Ministère a exprimé son regret vis-à-vis des conclusions émises par le Conseil de l'Union Européenne concernant le Soudan, tout en les qualifiant d'approche inexacte et trompeuse qui fait passer les intérêts politiques avant le principe de paix.

Le Ministère a précisé que l'ouverture du Gouvernement à l'interaction régionale et internationale ne signifie pas l'acceptation de toute partie qui ne respecte pas la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan, affirmant son refus de toute assimilation entre le Gouvernement légitime et les milices terroristes responsables de meurtre, de pillage et de destruction.

Le communiqué a critiqué l'ignorance du Conseil à propos du siège imposé par la milice Daglo sur la ville El Fasher et ses violations continues contre les civils, en demandant à l'Union Européenne de faire pression sur la milice pour appliquer les résolutions du Conseil de Sécurité International pertinentes au lieu de promouvoir des trêves qui lui permettent de réorganiser ses forces.

Le ministère a affirmé la disposition du gouvernement à continuer le dialogue constructif avec l'Union Européenne, basé sur le respect de la souveraineté et de l'unité du Soudan, en soulignant que la garantie de la sécurité et de la stabilité et la restauration des droits du peuple Soudanais restent à la tête des priorités du Gouvernement Soudanais dans ses relations avec ses partenaires régionaux et internationaux.