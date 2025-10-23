Soudan: La ministre des Affaires du Cabinet s'informe des défis et les priorités du gouvernement de l'État d'Al-Gadarif

La ministre des Affaires du Cabinet, Dr Lamia Abdelgafar, a été informée de l'ensemble de la situation des services, de la santé et de l'économie dans l'État devGadarif, ainsi que des principaux problèmes et préoccupations auxquels l'État est confronté, à travers les rapports présentés par les directeurs généraux des ministères.

Cela est venu lors de sa réunion mercredi avec les membres du gouvernement de l'État de Gadarif, présidée par le wali de l'État, le lieutenant-général Mohamed Ahmed Hassan, et en présence du sous-secrétaire du ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Dr Graham Abdel-Gadir.

La Dre Lamia a affirmé le soutien de son ministère aux efforts du gouvernement de l'État de Gadarif pour mener à bien les projets en cours et promouvoir le secteur agricole (dans ses composantes végétales que animales).

Elle a salué la position ferme d'Al-Gadarif en faveur de la Bataille de la Dignité et son rôle dans l'accueil des personnes déplacées, soulignant que le projet d'approvisionnement en eau de Gadarif demeure une priorité absolue.

La ministre a également présenté les principaux programmes et projets que le « Gouvernement de l'espoir » souhaite mettre en oeuvre, notamment la promotion de l'esprit national et l'amélioration de l'éducation, notamment technique et professionnelle.