Soudan: La ministre des Affaires du Cabinet salue le rôle de l'Université de Gadaref dans le développement communautaire

La ministre des Affaires du Cabinet, Dr Lamya Abdelgafar, a salué le rôle important joué par l'Université de Gadaref dans le développement communautaire et la formation de cadres qualifiés dans divers domaines.

Cela a eu lieu lors de sa visite à l'Université de Gadaref, accompagnée du Dr Graham Abdel-Gadir, sous-secrétaire du ministère de la Culture et de l'Information.

Elle a rencontré la presidente de l'université, la professeure Ibtisam Al-Tayib Ahmed Al-Jack, ainsi que plusieurs doyens.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dr Abdelgafar a affirmé que le Gouvernement de l'Espoir accorde une grande importance à l'éducation, pilier fondamental du développement économique.

Elle a souligné la nécessité d'exploiter les opportunités offertes par l'université, notamment en promouvant la recherche scientifique et en établissant des partenariats avec des organisations locales et régionales pour mettre en oeuvre des projets au service des habitants de l'État de Gadaref.

De son côté, le Dr Graham Abdel-Gadir, sous-secrétaire du ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme, a souligné l'importance de promouvoir la culture et le patrimoine soudanais, soulignant que la culture est devenue un bien commercialisable pouvant générer des revenus pour soutenir les projets de développement du pays.

Par ailleurs, la professeure Ibtisam Al-Tayib Ahmed Al-Jack a présenté en détail le rôle de l'université dans la communauté, notamment pendant la guerre, où elle a accueilli des étudiants de plusieurs universités soudanaises. Elle a exprimé sa gratitude et son appréciation pour l'intérêt du Gouvernement de l'Espoir pour l'éducation et ses efforts visant à créer un environnement universitaire permettant aux universités de remplir leurs missions envers la société.