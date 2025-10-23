Soudan: La ministre des Affaires du Cabinet salue le rôle de l'Université de Gadaref dans le développement communautaire

23 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

La ministre des Affaires du Cabinet, Dr Lamya Abdelgafar, a salué le rôle important joué par l'Université de Gadaref dans le développement communautaire et la formation de cadres qualifiés dans divers domaines.

Cela a eu lieu lors de sa visite à l'Université de Gadaref, accompagnée du Dr Graham Abdel-Gadir, sous-secrétaire du ministère de la Culture et de l'Information.

Elle a rencontré la presidente de l'université, la professeure Ibtisam Al-Tayib Ahmed Al-Jack, ainsi que plusieurs doyens.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dr Abdelgafar a affirmé que le Gouvernement de l'Espoir accorde une grande importance à l'éducation, pilier fondamental du développement économique.

Elle a souligné la nécessité d'exploiter les opportunités offertes par l'université, notamment en promouvant la recherche scientifique et en établissant des partenariats avec des organisations locales et régionales pour mettre en oeuvre des projets au service des habitants de l'État de Gadaref.

De son côté, le Dr Graham Abdel-Gadir, sous-secrétaire du ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme, a souligné l'importance de promouvoir la culture et le patrimoine soudanais, soulignant que la culture est devenue un bien commercialisable pouvant générer des revenus pour soutenir les projets de développement du pays.

Par ailleurs, la professeure Ibtisam Al-Tayib Ahmed Al-Jack a présenté en détail le rôle de l'université dans la communauté, notamment pendant la guerre, où elle a accueilli des étudiants de plusieurs universités soudanaises. Elle a exprimé sa gratitude et son appréciation pour l'intérêt du Gouvernement de l'Espoir pour l'éducation et ses efforts visant à créer un environnement universitaire permettant aux universités de remplir leurs missions envers la société.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.