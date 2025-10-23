Afrique du Sud: Rapporteuse de l'ONU pour les territoires palestiniens Francesca Albanese se rend à la fondation Mandela

23 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Valentin Hugues

En Afrique du Sud, la fondation Nelson Mandela a invité Francesca Albanese, rapporteuse de l'ONU pour les territoires palestiniens, pour sa conférence annuelle, mercredi 22 octobre. Une figure et une voix devenue très célèbre ces deux dernières années concernant la situation à Gaza, elle qui dénonce une situation de « génocide » mais aussi le manque d'action de la communauté internationale.

À peine arrivée en Afrique du Sud, Francesca Albanese a immédiatement visité le célèbre musée de l'Apartheid. « J'y ai vu les épreuves immenses que les Sud-Africains ont traversées, particulièrement lors des dernières années de l'apartheid », témoigne-t-elle.

Tout un symbole, selon la rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens. « Ce pays a inspiré des générations entières, m'a inspirée moi-même. Parce qu'ici la population a brisé les chaînes de 300 ans de colonialisme, et celles de l'apartheid, poursuit-elle. Vous avez donné une impulsion considérable au développement du système international tel que nous le connaissons aujourd'hui, et vous continuez d'être à l'avant-garde de la lutte mondiale contre le génocide, contre l'occupation et contre l'apartheid en Palestine. »

Un engouement massif autour de sa venue

Si la fondation Nelson Mandela a choisi d'inviter Francesca Albanese cette année, c'est parce que « sa vision d'un monde juste correspond tout à fait à celle de l'ancien président sud-africain ». « Je suis très heureuse de m'exprimer dans le respect de cet héritage, celui de Nelson Mandela, l'une des plus grandes figures que le mouvement des droits de l'homme n'ait jamais connu. Et je suis vraiment honorée d'avoir cette opportunité de prononcer le discours annuel de sa fondation », ajoute la juriste italienne.

Une invitation qui a provoqué la colère de l'ambassade d'Israël en Afrique du Sud. Mais à en croire la fondation Mandela - qui a dû changer le lieu de sa conférence au dernier moment face à un engouement exceptionnel du public - la population sud-africaine, elle, s'impatiente déjà d'écouter Francesca Albanese ce samedi 25 octobre.

